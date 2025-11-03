Какие приборы обязательно выключать из розетки: втихаря потребляют много энергии

Вы можете подумать, что если оставить телевизор или кофеварку подключенными к сети, это не имеет большого значения, но вы ошибаетесь. Эти устройства незаметно потребляют электроэнергию круглосуточно, даже когда они выключены.

Это называется "фантомная нагрузка", и эта потраченная энергия ежемесячно добавляет к вашему счету. Эксперты из CNET посчитали, сколько денег вы можете реально сэкономить, отключая бытовую технику от розетки, и стоит ли экономия энергии ежедневного отключения и повторного подключения приборов.

Какие приборы стоит выключать из розетки для экономии

Может показаться нелогичным отключать приборы от сети. В конце концов, они выключены, так почему они потребляют энергию? На самом деле бытовые приборы все еще потребляют энергию, даже когда они выключены, но все еще подключены к сети.

Независимо от того, выключено ли устройство или находится в режиме ожидания, одними из худших нарушителей являются устройства, которые все еще могут потреблять энергию в виде световых индикаторов или других дисплеев, показывающих, что устройство выключено.

Настольные компьютеры, которые были переведены в спящий режим вместо того, чтобы быть выключенными, также продолжают потреблять электроэнергию.

Зарядные устройства потребляют электроэнергию, даже если устройство не подключено.

Медиа-плееры постоянно потребляют энергию, особенно те, которые все еще могут сканировать обновления в фоновом режиме.

Телефоны с дисплеями, которые отображают состояние неактивного использования, например, беспроводные телефоны, также входят в этот список.

Новые умные бытовые приборы, такие как холодильники, стиральные машины и сушильные машины, имеют постоянно включенные дисплеи, подключение к Интернету и электронное управление, что приводит к дополнительному потреблению.

Как уменьшить потребление электроэнергии

Энергия в режиме ожидания составляет от 5% до 10% потребления энергии в жилых помещениях. Сколько вы сэкономите, может зависеть от того, сколько устройств вы используете, а также от ваших привычек с ними.

Для примера, комбинированный радиоприемник/CD-проигрыватель/магнитофон постоянно потребляет 4 ватта, независимо от того, используется ли он. Отключение его от сети, когда он не используется, сэкономит в 100 раз больше энергии в течение срока службы устройства.

Какие приборы надо выключать

Первое, что нужно отключить от сети перед тем, как уходить из дома или отправляться в отпуск, это чайник, аэрофритюрница и тостер. Даже если они выключены, эти приборы все еще могут потреблять энергию, увеличивая как ваш счет за электроэнергию, так и ваш углеродный след. Что еще более важно, отключение их от сети устраняет любой риск пожара, который может быть вызван возможной неисправностью изделия.

Если у вас есть электрическая варочная поверхность или духовка, ее также можно отключить от сети. Хотя они в целом безопасны, всегда хорошей идеей является добавить еще один уровень мер предосторожности против риска пожара. Вашу посудомоечную и стиральную машины также следует отключить от сети. Оба эти устройства также потребляют энергию, даже в режиме ожидания, из-за необходимости нагревать воду при необходимости.

Какие приборы не стоит выключать

Холодильники и морозильные камеры всегда должны быть включены. Даже если ваш холодильник – или морозильная камера – пустые перед вашим отпуском, все равно хорошей идеей будет оставить его подключенным к сети и работающим, поскольку отключение от сети приведет к размораживанию. И если вы оставите холодильник с морозильной камерой размораживаться во время отпуска, вы вернетесь из отпуска к влажной и вонючей кухне.

Винные холодильники и мини-холодильники, вероятно, вызовут меньше проблем, но все же лучше их оставить включенными. Ваш Wi-Fi также должен оставаться включенным, поскольку если в вашем доме есть системы безопасности, такие как видео-домофон, они, вероятно, зависят от него для питания.

