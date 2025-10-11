Только в розетку: какие приборы нельзя подключать к удлинителю
Бытовые удобства часто начинаются с удлинителя, особенно когда розеток в комнате не хватает. Однако именно этот "помощник" может стать причиной серьезного пожара, если использовать его неправильно.
Электрики отмечают: не все приборы можно подключать к удлинителю, даже если кажется, что нагрузка незначительная. Детали рассказало издание Express.
Самые опасные приборы для удлинителя
Специалисты выделяют три основных источника риска: чайники, обогреватели и тостеры. Эти приборы потребляют значительную мощность – от 1500 до 3000 вт и более. Большинство бытовых удлинителей просто не рассчитаны на такую нагрузку.
Когда несколько мощных устройств подключаются одновременно, проводка в середине удлинителя перегревается. Пластиковая изоляция плавится, что может привести к возгоранию.
"Эти три прибора потребляют огромное количество тока – значительно больше, чем большинство удлинителей способны безопасно выдержать, – объяснил Чаранжит Манну, директор учебного центра Elec Training.
Советы специалистов
Эксперты по электробезопасности рекомендуют всегда подключать мощные приборы напрямую к розетке, а не через удлинитель.
К этой категории относятся:
- Электрочайники;
- микроволновые печи;
- обогреватели;
- утюги;
- тостеры;
- сушилки для белья.
Кроме того, следует полностью разматывать кабель удлинителя перед использованием – если оставить его скрученным, тепло от тока не рассеивается, и риск перегрева возрастает.
Опасность дешевых удлинителей
Недорогие модели часто не имеют защиты от перегрузки. Они могут не выдержать даже стандартной нагрузки бытовых приборов.
Перед покупкой стоит проверять:
- наличие маркировки соответствия стандартам;
- качество корпуса и толщину провода;
- номинальную мощность (в ваттах или амперах);
- тип предохранителя.
Кубические адаптеры без встроенного предохранителя – самые опасные: они не ограничивают силу тока, поэтому даже незначительная перегрузка может привести к возгоранию.
Признаки опасности
Поврежденный удлинитель следует немедленно заменить, если вы заметили:
- потрескавшуюся или расплавленную изоляцию;
- запах гари;
- следы копоти или оплавления возле гнезд;
- ослабленные контакты.
Не стоит "ремонтировать" такие изделия самостоятельно – даже временное склеивание изолентой не гарантирует безопасности.
OBOZ.UA также рассказывал, можно ли заряжать айфоны кабелем от Апԁгоіԁ.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.