Только в розетку: какие приборы нельзя подключать к удлинителю

Бытовые удобства часто начинаются с удлинителя, особенно когда розеток в комнате не хватает. Однако именно этот "помощник" может стать причиной серьезного пожара, если использовать его неправильно.

Видео дня

Электрики отмечают: не все приборы можно подключать к удлинителю, даже если кажется, что нагрузка незначительная. Детали рассказало издание Express.

Самые опасные приборы для удлинителя

Специалисты выделяют три основных источника риска: чайники, обогреватели и тостеры. Эти приборы потребляют значительную мощность – от 1500 до 3000 вт и более. Большинство бытовых удлинителей просто не рассчитаны на такую нагрузку.

Когда несколько мощных устройств подключаются одновременно, проводка в середине удлинителя перегревается. Пластиковая изоляция плавится, что может привести к возгоранию.

"Эти три прибора потребляют огромное количество тока – значительно больше, чем большинство удлинителей способны безопасно выдержать, – объяснил Чаранжит Манну, директор учебного центра Elec Training.

Советы специалистов

Эксперты по электробезопасности рекомендуют всегда подключать мощные приборы напрямую к розетке, а не через удлинитель.

К этой категории относятся:

Электрочайники;

микроволновые печи;

обогреватели;

утюги;

тостеры;

сушилки для белья.

Кроме того, следует полностью разматывать кабель удлинителя перед использованием – если оставить его скрученным, тепло от тока не рассеивается, и риск перегрева возрастает.

Опасность дешевых удлинителей

Недорогие модели часто не имеют защиты от перегрузки. Они могут не выдержать даже стандартной нагрузки бытовых приборов.

Перед покупкой стоит проверять:

наличие маркировки соответствия стандартам;

качество корпуса и толщину провода;

номинальную мощность (в ваттах или амперах);

тип предохранителя.

Кубические адаптеры без встроенного предохранителя – самые опасные: они не ограничивают силу тока, поэтому даже незначительная перегрузка может привести к возгоранию.

Признаки опасности

Поврежденный удлинитель следует немедленно заменить, если вы заметили:

потрескавшуюся или расплавленную изоляцию;

запах гари;

следы копоти или оплавления возле гнезд;

ослабленные контакты.

Не стоит "ремонтировать" такие изделия самостоятельно – даже временное склеивание изолентой не гарантирует безопасности.

OBOZ.UA также рассказывал, можно ли заряжать айфоны кабелем от Апԁгоіԁ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.