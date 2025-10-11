УкраїнськаУКР
Только в розетку: какие приборы нельзя подключать к удлинителю

Бытовые удобства часто начинаются с удлинителя, особенно когда розеток в комнате не хватает. Однако именно этот "помощник" может стать причиной серьезного пожара, если использовать его неправильно. 

Электрики отмечают: не все приборы можно подключать к удлинителю, даже если кажется, что нагрузка незначительная. Детали рассказало издание Express.

Самые опасные приборы для удлинителя

Специалисты выделяют три основных источника риска: чайники, обогреватели и тостеры. Эти приборы потребляют значительную мощность – от 1500 до 3000 вт и более. Большинство бытовых удлинителей просто не рассчитаны на такую нагрузку.

Когда несколько мощных устройств подключаются одновременно, проводка в середине удлинителя перегревается. Пластиковая изоляция плавится, что может привести к возгоранию.

"Эти три прибора потребляют огромное количество тока – значительно больше, чем большинство удлинителей способны безопасно выдержать, – объяснил Чаранжит Манну, директор учебного центра Elec Training.

Советы специалистов

Эксперты по электробезопасности рекомендуют всегда подключать мощные приборы напрямую к розетке, а не через удлинитель.

К этой категории относятся:

  • Электрочайники;
  • микроволновые печи;
  • обогреватели;
  • утюги;
  • тостеры;
  • сушилки для белья.

Кроме того, следует полностью разматывать кабель удлинителя перед использованием – если оставить его скрученным, тепло от тока не рассеивается, и риск перегрева возрастает.

Опасность дешевых удлинителей

Недорогие модели часто не имеют защиты от перегрузки. Они могут не выдержать даже стандартной нагрузки бытовых приборов.

Перед покупкой стоит проверять:

  • наличие маркировки соответствия стандартам;
  • качество корпуса и толщину провода;
  • номинальную мощность (в ваттах или амперах);
  • тип предохранителя.

Кубические адаптеры без встроенного предохранителя – самые опасные: они не ограничивают силу тока, поэтому даже незначительная перегрузка может привести к возгоранию.

Признаки опасности

Поврежденный удлинитель следует немедленно заменить, если вы заметили:

  • потрескавшуюся или расплавленную изоляцию;
  • запах гари;
  • следы копоти или оплавления возле гнезд;
  • ослабленные контакты.

Не стоит "ремонтировать" такие изделия самостоятельно – даже временное склеивание изолентой не гарантирует безопасности.

