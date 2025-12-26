Какие бытовые приборы самые опасные и почему: топ-5

Бытовую технику мы воспринимаем как привычную и безопасную. Она облегчает нам ежедневную жизнь и помогает с домашними делами.

Видео дня

Но эксперты говорят, что привычные домашние гаджеты могут на самом деле быть источником большой опасности. Издание Slash Gear собрало пятерку устройств с наибольшими рисками и объяснило, как пользоваться ими так, чтобы не возникало никаких проблем.

Сушильные машины

Сушильные машины могут достигать очень высоких температур во время работы – до 80 °C и более. Уже это само по себе создает риск, но наибольшая опасность связана с накоплением в них ворса и пуха. Эти волокна блокируют поток воздуха, способствуют перегреву и, что хуже всего, легко воспламеняются. Это нередко становится причиной пожаров в домах.

Чтобы минимизировать риск, важно регулярно очищать фильтр от ворса хотя бы раз в неделю. Также не забывайте чистить вентиляционные каналы и придерживаться рекомендаций по безопасной установке и эксплуатации, указанных в инструкции от производителя.

Электрические обогреватели

Электрические обогреватели генерируют много тепла, что делает их эффективными для поддержания желаемой температуры в доме. Но неправильное использование превращает их в источник опасности. Обогреватели потребляют много электроэнергии, и если их подключать к удлинителям или розеткам вместе с другими мощными приборами, можно перегрузить сеть. В лучшем случае это выбьет вам автоматы, в худшем – может стать причиной пожара. Опасность возрастает, когда обогреватель стоит близко к тканям, мебели или легковоспламеняющимся вещам, расположенным рядом.

Чтобы избежать этого, выбирайте прибор, мощность которого соответствует габаритам помещения. Устанавливайте обогреватель на расстоянии от легковоспламеняющихся материалов и не подключайте его к удлинителям.

Кофемашины

Машины для приготовления кофейных напитков работают с горячей водой, что создает риск ожогов во время заваривания или обслуживания, особенно если машина неисправна или неправильно очищена. Влажная среда внутри устройства способствует росту плесени, бактерий и накоплению минеральных отложений, если не проводить регулярную очистку резервуаров, поддона и замену фильтров. А недостаточная просушка после мытья может оставить на деталях влагу, которая способствует развитию микроорганизмов.

Чтобы уменьшить риски, важно тщательно вымывать, сушить все компоненты кофемашины после каждого использования. Также важно вовремя менять в ней все фильтры, а также обращать внимание на состояние уплотнителей и резервуаров.

Тостеры

Тостеры могут иметь абсолютно невинный вид, но нагревательные элементы внутри делают их источником большой опасности. В тостере могут накапливаться хлебные крошки, которые при высоких температурах во время последующего использования могут загореться. Кроме того, некоторые модели тостеров высвобождают ультрамелкие частицы при нагревании, что потенциально может влиять на качество воздуха в помещении. Опасность дополнительно возрастает, если вставлять в тостер металлические предметы во время работы, так как это может привести к поражению электричеством или короткому замыканию.

Чтобы пользоваться тостером безопасно, регулярно очищайте его от крошек. И, конечно, не вставляй в него нож или вилку во время работы. К тому же гаджет необходимо выключать из розетки после использования.

Духовки и кухонные плиты

Эти кухонные устройства являются одними из самых опасных именно из-за работы с высокими температурами, а в газовых моделях – еще и с открытым огнем. О плиту или духовку легко обжечься. А еще разлитый жир или не удаленные остатки пищи на поверхностях могут воспламеняться. Газовые кухонные приборы также могут стать источником утечки газа, а неисправные электрические вызывать короткие замыкания. Если оставить устройство без присмотра во время работы или не очищать его, риск пожара возрастает.

Плиты и духовки на кухне нельзя оставлять без присмотра во время работы. Также важно вовремя их очищать от налипшей грязи, в том числе на внутренних поверхностях. И ни в коем случае не размещай возле таких приборов легковоспламеняющиеся предметы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сэкономить электроэнергию во время приготовления пищи в духовке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.