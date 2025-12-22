Как сэкономить электроэнергию во время приготовления пищи в духовке: избегайте этой ошибки

Почти каждый, кто пользуется духовкой для приготовления пищи, допускает распространенную ошибку, которой стоит избегать, чтобы ограничить потребление электроэнергии.

Видео дня

Как объясняет британский Фонд энергосбережения, один из самых распространенных способов потери тепла во время приготовления пищи — это когда вы открываете дверцу духовки, чтобы проверить готовность блюда. К счастью, есть быстрое решение проблемы, пишет Express.

Каждый раз, когда вы открываете дверцу духовки, выходит определенное количество тепла, и ей нужно будет потратить больше энергии, чтобы снова нагреться. Поэтому убедитесь, что окошко духовки достаточно прозрачное, чтобы можно было заглянуть сквозь него и увидеть, как готовится ужин, советуют эксперты.

Так же, Фонд энергосбережения советует держать кастрюли накрытыми крышками во время приготовления пищи на плите. Это поможет ограничить использование энергии примерно на 10% меньше, ваша еда будет готовиться быстрее, а на кухне также будет меньше пара, утверждают они.

Но это не единственные советы и хитрости, которые могут использовать хозяева, чтобы уменьшить расходы.

После того, как вы закончите ужин, эксперты советуют дать остаткам пищи остыть, прежде чем паковать их в морозильную камеру. Этот метод означает, что вашей морозильной камере не придется так усердно охлаждать продукты, что еще раз сэкономит энергию.

Когда наступает время убирать, специалисты рекомендуют запускать посудомоечную машину только тогда, когда она полная, и максимально использовать режим "эко", если ваше устройство им оснащено.

Эти же советы могут помочь сэкономить средства при использовании стиральной машины, поскольку большинство стиральных порошков могут работать при более низких температурах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем отмыть духовку от застарелого жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.