iPhone 17 Pro и Pro Max: чем отличаются новые модели

Компания Apple официально представила свои новые флагманские смартфоны — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Эти модели вызвали большой ажиотаж еще до презентации благодаря слухам о возможных эксклюзивных функциях, таких как улучшенная телеобъективная камера для Pro Max.

Однако в этом году Apple решила сделать оба устройства максимально похожими по функционалу. Основные различия между моделями сводятся к размеру, времени автономной работы и объему памяти.

OBOZ.UA узнал, чем именно iPhone 17 Pro отличается от Pro Max, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.

Дисплей

Одним из ключевых отличий между iPhone 17 Pro и Pro Max является размер дисплея. iPhone 17 Pro Max оснащен 6,9-дюймовым экраном, что делает его идеальным для просмотра контента и работы с мультимедиа. Зато iPhone 17 Pro имеет компактный 6,3-дюймовый дисплей, что обеспечивает более удобное использование одной рукой. Меньший размер также делает iPhone 17 Pro легче, что может быть важным для тех, кто ценит портативность.

Аккумулятор

Благодаря большему корпусу iPhone 17 Pro Max имеет больший аккумулятор, что обеспечивает впечатляющее время автономной работы. По данным Apple, Pro Max способен воспроизводить видео до 39 часов, что является рекордным показателем для iPhone. Вместе с тем iPhone 17 Pro предлагает до 33 часов воспроизведения видео, что также является достойным результатом, но уступает старшей модели. Эта разница может быть решающей для пользователей, которые активно используют смартфон в течение дня.

Объем памяти

Еще одно отличие касается максимального объема памяти. iPhone 17 Pro Max устанавливает новый стандарт для iPhone, предлагая до 2 ТБ встроенной памяти, что идеально подходит для профессиональных пользователей, которые работают с большими объемами данных. Зато iPhone 17 Pro ограничен максимумом в 1 ТБ. Эта разница обусловлена большим внутренним пространством Pro Max для размещения компонентов памяти.

Цена iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Стоимость iPhone 17 Pro Max с памятью 2 ТБ достигает 2000 долларов, что делает его одним из самых дорогих смартфонов Apple. Цена iPhone 17 Pro, вероятно, будет ниже, хотя точные цифры зависят от конфигурации. Высокая стоимость Pro Max отражает его расширенные возможности, в частности больший объем памяти и длительное время работы.

iPhone 17 Pro и Pro Max имеют одинаковый набор функций, за исключением размера дисплея, времени автономной работы и максимального объема памяти. Выбор между этими моделями будет зависеть от ваших потребностей: если вы ищете компактное устройство, iPhone 17 Pro станет отличным выбором, тогда как Pro Max подойдет тем, кто предпочитает большой экран, более долгую работу аккумулятора и большую память.

