Когда выйдет iOS 26: Apple назвала дату на презентации

Компания Apple провела масштабное событие "Awe dropping", где представила новую линейку iPhone 17 и ряд других инновационных продуктов. Мероприятие стало ключевым моментом года для поклонников бренда, ведь Apple не только продемонстрировала новое оборудование, но и поделилась новостями по программному обеспечению.

В частности, была объявлена официальная дата релиза iOS 26. Обновление обещает принести свежий дизайн и расширенные функциональные возможности.

Еще в июне на конференции WWDC 2025 года Apple впервые представила iOS 26, раскрыв ее ключевые особенности. С тех пор система проходила тщательное бета-тестирование, во время которого разработчики совершенствовали ее функционал и стабильность. За три месяца тестирования Apple достигла значительного прогресса, устранив большинство недостатков.

Дата выхода iOS 26

Теперь компания готова сделать iOS 26 доступной для всех пользователей. Обновление обещает стать одним из самых масштабных за последние годы.

Официальная дата релиза iOS 26 назначена на 15 сентября 2025 года. В этот день владельцы совместимых моделей iPhone смогут скачать обновление бесплатно.

В Apple отметили, что iOS 26 будет доступна для широкого спектра устройств, начиная от новейших iPhone 17 и заканчивая более старыми моделями, такими как iPhone 12. Однако некоторые старые модели, такие как iPhone XS, XR и XS Max, не получат поддержку новой системы. Для них Apple планирует предоставлять только обновления безопасности.

Среди ключевых нововведений iOS 26 – уникальный дизайн интерфейса под названием Liquid Glass, который обеспечивает плавные и более интуитивные анимации. Также обновление включает совершенствование Apple Wallet, новые функции для CarPlay, переработанное приложение Сообщения и ряд других изменений, направленных на улучшение пользовательского опыта.

Для тех, кто планирует обновиться до iOS 26, важно проверить совместимость своего устройства. Будут поддерживаться модели от iPhone 11 до iPhone 17, а также iPhone SE (2-го поколения и новее). Пользователям более старых моделей, которые не попали в список, придется рассмотреть возможность обновления устройства, чтобы воспользоваться всеми преимуществами iOS 26.

