iPhone 16: появились первые инсайды, как будет выглядеть новый смартфон

Не прошло и недели после долгожданной презентации iPhone 15, а в сети уже появились первые инсайды по касаемо следующего поколения iPhone. Модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus могут являться последними непрофессиональными версиями линейки телефонов Apple без дисплеев с высокой частотой обновления.

Инсайдеры говорят, что компания введет эту технологию на iPhone 16 и iPhone 16 Plus в следующем году. Детали рассказало издание Wccftech.

Следующее поколение айфонов, вероятно, будет иметь более плавную прокрутку и более качественную анимацию. Ходят слухи, что Apple перейдет на дисплеи с более высокой частотой. Пока неизвестно, будут ли iPhone 16 или iPhone 16 Plus иметь те же панели 120 Гц, что и варианты Pro.

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В следующей публикации информатор Majin Bu уточнил, что высказал лишь предварительные предположения. Он не заявлял, что новые iPhone, которые выйдут в 2024 году, будут иметь частоту обновления 120 Гц, вполне возможно, что Apple будет использовать панель 90 Гц, сохраняя исключительно версии Pro для дисплеев 120 Гц.

Аналитик Apple Росс Янг ранее отмечал, что компания представит технологию LTPO на всех моделях iPhone 17 в 2025 году. Повышение частоты обновления может означать, что Apple значительно повысит цены на новинку.

Подчеркиваем, что это только предварительная информация, основанная на слухах и предположениях. Apple не официально не обнародовала планы касаемо iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

А пока можно оценить новый iPhone 15, оборудованный камерой 48 мп. Пользователи смогут делать детальные снимки без потери качества, в том числе при недостаточном освещении. На смену фирменному Lightning пришел универсальный порт USB-C – это, по словам представителей Apple, связано с тем, что компания переходит на стандарты Европейского Союза. Детальнее о характеристиках новинки – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL подсчитал, сколько зарплат нужно выложить за новый iPhone 15 в разных странах.

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