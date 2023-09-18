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iPhone 16: появились первые инсайды, как будет выглядеть новый смартфон

Алина Милсент
Техно Oboz
1 минута
534
iPhone 16: появились первые инсайды, как будет выглядеть новый смартфон

Не прошло и недели после долгожданной презентации iPhone 15, а в сети уже появились первые инсайды по касаемо следующего поколения iPhone. Модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus могут являться последними непрофессиональными версиями линейки телефонов Apple без дисплеев с высокой частотой обновления.

Инсайдеры говорят, что компания введет эту технологию на iPhone 16 и iPhone 16 Plus в следующем году. Детали рассказало издание Wccftech.

Следующее поколение айфонов, вероятно, будет иметь более плавную прокрутку и более качественную анимацию. Ходят слухи, что Apple перейдет на дисплеи с более высокой частотой. Пока неизвестно, будут ли iPhone 16 или iPhone 16 Plus иметь те же панели 120 Гц, что и варианты Pro.

Видео дня

В следующей публикации информатор Majin Bu уточнил, что высказал лишь предварительные предположения. Он не заявлял, что новые iPhone, которые выйдут в 2024 году, будут иметь частоту обновления 120 Гц, вполне возможно, что Apple будет использовать панель 90 Гц, сохраняя исключительно версии Pro для дисплеев 120 Гц.

iPhone 16: появились первые инсайды, как будет выглядеть новый смартфон

Аналитик Apple Росс Янг ранее отмечал, что компания представит технологию LTPO на всех моделях iPhone 17 в 2025 году. Повышение частоты обновления может означать, что Apple значительно повысит цены на новинку.

Подчеркиваем, что это только предварительная информация, основанная на слухах и предположениях. Apple не официально не обнародовала планы касаемо iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

А пока можно оценить новый iPhone 15, оборудованный камерой 48 мп. Пользователи смогут делать детальные снимки без потери качества, в том числе при недостаточном освещении. На смену фирменному Lightning пришел универсальный порт USB-C – это, по словам представителей Apple, связано с тем, что компания переходит на стандарты Европейского Союза. Детальнее о характеристиках новинки – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL подсчитал, сколько зарплат нужно выложить за новый iPhone 15 в разных странах.

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