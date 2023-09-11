Презентация iPhone 15 от Apple: компания показала нашумевшие новинки. Все детали, фото и видео

12 сентября в 20:00 по киевскому времени стартует Wonderlust – одна из самых ожидаемых презентаций года. Apple представит iPhone 15 и назовет дату релиза новых операционных систем, также в листе ожидания – обновленные Apple Watch, наушники AirPods с USB-C.

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OBOZREVATEL следит в режиме онлайн за выходом новинок Apple. Предлагаем ознакомиться с главными моментами мероприятия и характеристиками новых гаджетов. В Украине уже открыт предзаказ на новые iPhone. Забронировать свой гаджет iPhonе можно здесь.

Онлайн-трансляция презентации Apple

Новинка iPhone 15

Ранее аналитик Wedbush Дэн Айвз прогнозировал, что iPhone 15 Pro и Pro Max будут стоить 1099 и 1199 долларов США соответственно. Точные цены в гривневом эквиваленте пока не известны.

Предварительно были озвучены следующие цифры:

iPhone 15 – от 799 долларов. iPhone 15 Plus – от 899 долларов. iPhone 15 Pro – от 1099 долларов. iPhone 15 Pro Max – от 1299 долларов.

Apple выпустит 4 модели в 15-й линейке:

iPhone 15

толщина: 7,8 мм;

длина: 147.6 мм;

ширина: 71.6 мм;

вес: 171 г.

iPhone 15 Pro

толщина: 8,25 мм;

длина: 146,6 мм;

ширина: 70.6 мм;

вес: 188 г

iPhone 15 Pro Max

толщина: 8,25 мм;

длина: 159,9 мм;

ширина: 76.7 мм;

вес: 221 г

iPhone 15 Plus

Все модели, кроме Pro, будут иметь алюминиевую рамку и стеклянную заднюю часть. Модели категории Pro получат качественную титановую рамку.

В iPhone 15 и 15 Plus не планируют изменять диагональ экрана – 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. А вот Pro и Pro Max станут несколько больше, отступы вокруг экрана обещают уменьшить на треть.

Производительность в Pro-категории, конечно же, будет выше – они получат новый процессор A17.

Для iPhone 15 и 15 Plus прогнозируют и улучшение качества камер: от 12 до 48 Мп. Модели Pro будут оборудованы тремя камерами и 48-Мп сенсором.

Дождались стандартного USB-C

Наконец-то iPhone будет иметь важное обновление: на смену фирменному Lightning придет универсальный порт USB-C – это, по словам представителей Apple, связано с тем, что компания переходит на стандарты Европейского Союза. Аналитик Apple Мин-Чи Куо обратил внимание, что от более высокой скорости передачи данных "выиграют" модели Pro и Pro Max. iPhone премиум-класса будут иметь "по крайней мере" USB 3.2 или Thunderbolt 3. Базовые iPhone 15 и 15 Plus будут поддерживать USB 2.0.

Обновление дисплея iPhone 15

Ранее аналитик Apple Росс Янг рассказывал, что все модели iPhone 15 будут иметь технологию Dynamic Island. Простыми словами это специальный вырез под селфи-камеру на дисплее, который можно использовать и в качестве элемента интерфейса для отображения уведомлений и виджетов. Dynamic Island имели и iPhone 14, но только модели Pro и Ultra.

ProMotion – еще одно обновление, эту технологию получат все модели, как базовые, так и премиум. Технология обеспечивает работу экрана в диапазоне частот от 1 до 120 Гц.

Дизайн iPhone 15

Все модели iPhone 15 получат новую кнопку Action Button, которую можно будет настроить в зависимости от собственных потребностей: от активации камеры до включения фонарика.

Вместо нержавеющей стали смартфоны будут изготавливать из легкого титанового сплава.

На задней панели появится дополнительное матовое стекло. Разработчики также обещают, что края между боковой и передней частями станут менее острыми – то есть смартфон будет удобнее лежать в ладони.

Изменится ли камера

Пользователи ожидают, что на всех моделях будет обновлена и улучшена селфи-камера с автоматическим фокусом. Датчики Apple раньше закупали у Samsung, теперь же перешли на устройства от Sony с улучшенным контролем экспозиции.

Базовые версии, как уже отмечалось, будут иметь 48-мп камеру, а вот самые дорогие модели получат невероятную перископическую камеру, которая даст пяти- или шестикратный оптический зум. Пользователи смогут делать детальные снимки без потери качества, в том числе в условиях недостаточного освещения.

Память и другие характеристики

В новых iPhone будут использоваться два разных чипсета. "Старшие" модели получат систему A17 Bionic.

По идее, модели будут отличаться объемами "оперативки". У стандартных iPhone 15 и iPhone 15 Plus будет 6 Гб, а премиум-версии iPhone 15 могут получить и все 8 Гб.

Обновление Apple Watch

Предварительно стало известно, что Apple Watch Ultra премиум-класса сбережет свой размер 49 мм, но получит новый темный титановый корпус. Watch Series 9 будет оснащен обновленным процессором S9, что обеспечит большую эффективность и более длительное время автономной работы.

AirPods Pro с зарядным футляром с USB-C

Не только iPhone 15 получит универсальный USB-C. Марк Гурман, главный инсайдер Apple, заявил, что компания планирует со времени презентации показать и AirPods Pro с USB-C.

iOS 17, watchOS 10, iPadOS 17 и macOS Sonoma

Специалисты Apple на презентации должны сообщить и даты выпуска операционных систем. Предварительно известно, что iOS 17 получит не глобальные, но значимые обновления, например режим ожидания, транскрипция голосовой почты и приложение Journal app. А macOS Sonoma добавит виджеты, режим игры и профили в Safari.

В iPadOS 17 Apple появятся персональные экраны блокировки, интерактивные виджеты, приложение Health, поддержка внешних веб-камер и камер USB. Stage Manager позволит настроить размер и ориентацию каждого окна на экране. Вероятно, watchOS 10 будет включать виджеты для быстрого доступа к программам.

Чего не покажут на презентации

Инсайдерской информации и слухов о долгожданной презентации было много. Пока известно, что некоторые новинки на Wonderlust не покажут. Речь идет о Mac, Mac mini M2, Mac Studio на базе M2 и новом Mac Pro.

В 2023 году Apple выпустили три модели MacBook: 15-дюймовый MacBook Air, 16-дюймовый MacBook Pro M2 и 14-дюймовый MacBook Pro M2. Так что на сентябрьской презентации вряд ли будет информация об обновлении этих гаджетов.

Относительно iPad mini 7 предварительной информации нет: возможно компания покажет гаджет на Wonderlust, но не исключено, что ждать новинку придется до октября. В iPad, если и будут обновления, то, скорее всего, минимальны.

Об Apple TV вряд ли будут упоминания, ведь в 2022 году уже представили обновленные функции.

Гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro тоже не обещают. Пока акцент на доступных и полезных новинках.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему Wonderlust – одна из самых ожидаемых презентаций осени.

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