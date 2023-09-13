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Сколько зарплат нужно выложить за новый iPhone 15 в разных странах: рейтинг и место Украины

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
4,6 т.
Сколько зарплат стоит новый iPhone 15

Чтобы купить новый iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ в разных странах мира нужно отложить от 20% до 821% зарплаты за месяц. То есть в некоторых странах мира гаджет стоит значительно дороже, чем способен заработать житель страны за месяц. В Украине прогнозируемая цена составляет более трех месячных окладов, это 36 место из 42.

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Исследование провели в World of Statistics, не включив в список Украину и почему-то добавив Россию (там iPhone уже даже не продаются официально). OBOZREVATEL провел дополнительные расчеты и добавил в рейтинг Украину.

Средняя зарплата в месяц в Украине оценивается в 17,5 тыс. грн (по данным кадровых порталов, официальная статистика не публикуется из-за войны). Ожидается, что iPhone 15 Pro Max 256 GB будет стоить в Украине не менее 60 тыс. грн. То есть на гаджет в Украине нужно будет выложить не менее 342,86% месячных окладов, или зарплату более чем за 3,4 месяца.

Таким образом, Украина в рейтинге оказалась между Индонезией и Турцией. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 361% и 292% месячного заработка соответственно.

Гаджет в соотношении с зарплатами стоит дороже всего в Египте и Пакистане. В этих странах нужно откладывать заработок за более чем 8 месяцев. В целом дороже месячного оклада iPhone 15 Pro Max стоит в 20 странах, попавших в рейтинг.

Наименьший процент месячной зарплаты – 20% – на приобретение смартфона тратят жители Швейцарии. Низкие показатели также наблюдаются в Сингапуре и США – по 24% и 28%.

Сколько зарплат нужно отложить на iPhone 15 Pro Max:

Место Страна Процент годовой зарплаты
1. Швейцария 20%
2. Сингапур 24%
3. США 28%
4. ОАЭ 34%
5. Австралия 35%
6. Нидерланды 35%
7. Дания 35%
8. Норвегия 37%
9. Канада 39%
10. Германия 40%
11. Ирландия 41%
12. Новая Зеландия 41%
13. Великобритания 42%
14. Финляндия 43%
15. Австрия 45%
16. Бельгия 46%
17. Швеция 47%
18. Южная Корея 49%
19. Франция 49%
20. Япония 52%
21. Испания 63%
22. Италия 71%
23. Чехия 75%
24. Польша 103%
25. Португалия 112%
26. Китай 119%
27. Венгрия 128%
28. Малайзия 148%
29. Мексика 162%
30. Россия 202%
31. Индия 213%
32. Таиланд 220%
33. Бразилия 280%
34. Аргентина 286%
35. Турция 292%
36. Украина 343%
37. Индонезия 361%
37. Филиппины 392%
38. Иран 397%
39. Венесуэла 655%
40. Нигерия 754%
41. Пакистан 816%
42. Египет 821%

OBOZREVATEL следил в режиме онлайн за выходом новинок Apple. Предлагаем ознакомиться с главными моментами мероприятия и характеристиками новых гаджетов.

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