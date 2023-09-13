Сколько зарплат нужно выложить за новый iPhone 15 в разных странах: рейтинг и место Украины

Чтобы купить новый iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ в разных странах мира нужно отложить от 20% до 821% зарплаты за месяц. То есть в некоторых странах мира гаджет стоит значительно дороже, чем способен заработать житель страны за месяц. В Украине прогнозируемая цена составляет более трех месячных окладов, это 36 место из 42.

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Исследование провели в World of Statistics, не включив в список Украину и почему-то добавив Россию (там iPhone уже даже не продаются официально). OBOZREVATEL провел дополнительные расчеты и добавил в рейтинг Украину.

Средняя зарплата в месяц в Украине оценивается в 17,5 тыс. грн (по данным кадровых порталов, официальная статистика не публикуется из-за войны). Ожидается, что iPhone 15 Pro Max 256 GB будет стоить в Украине не менее 60 тыс. грн. То есть на гаджет в Украине нужно будет выложить не менее 342,86% месячных окладов, или зарплату более чем за 3,4 месяца.

Таким образом, Украина в рейтинге оказалась между Индонезией и Турцией. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 361% и 292% месячного заработка соответственно.

Гаджет в соотношении с зарплатами стоит дороже всего в Египте и Пакистане. В этих странах нужно откладывать заработок за более чем 8 месяцев. В целом дороже месячного оклада iPhone 15 Pro Max стоит в 20 странах, попавших в рейтинг.

Наименьший процент месячной зарплаты – 20% – на приобретение смартфона тратят жители Швейцарии. Низкие показатели также наблюдаются в Сингапуре и США – по 24% и 28%.

Сколько зарплат нужно отложить на iPhone 15 Pro Max:

Место Страна Процент годовой зарплаты 1. Швейцария 20% 2. Сингапур 24% 3. США 28% 4. ОАЭ 34% 5. Австралия 35% 6. Нидерланды 35% 7. Дания 35% 8. Норвегия 37% 9. Канада 39% 10. Германия 40% 11. Ирландия 41% 12. Новая Зеландия 41% 13. Великобритания 42% 14. Финляндия 43% 15. Австрия 45% 16. Бельгия 46% 17. Швеция 47% 18. Южная Корея 49% 19. Франция 49% 20. Япония 52% 21. Испания 63% 22. Италия 71% 23. Чехия 75% 24. Польша 103% 25. Португалия 112% 26. Китай 119% 27. Венгрия 128% 28. Малайзия 148% 29. Мексика 162% 30. Россия 202% 31. Индия 213% 32. Таиланд 220% 33. Бразилия 280% 34. Аргентина 286% 35. Турция 292% 36. Украина 343% 37. Индонезия 361% 37. Филиппины 392% 38. Иран 397% 39. Венесуэла 655% 40. Нигерия 754% 41. Пакистан 816% 42. Египет 821%

OBOZREVATEL следил в режиме онлайн за выходом новинок Apple. Предлагаем ознакомиться с главными моментами мероприятия и характеристиками новых гаджетов.