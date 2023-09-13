Сколько зарплат нужно выложить за новый iPhone 15 в разных странах: рейтинг и место Украины
Чтобы купить новый iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ в разных странах мира нужно отложить от 20% до 821% зарплаты за месяц. То есть в некоторых странах мира гаджет стоит значительно дороже, чем способен заработать житель страны за месяц. В Украине прогнозируемая цена составляет более трех месячных окладов, это 36 место из 42.
Исследование провели в World of Statistics, не включив в список Украину и почему-то добавив Россию (там iPhone уже даже не продаются официально). OBOZREVATEL провел дополнительные расчеты и добавил в рейтинг Украину.
Средняя зарплата в месяц в Украине оценивается в 17,5 тыс. грн (по данным кадровых порталов, официальная статистика не публикуется из-за войны). Ожидается, что iPhone 15 Pro Max 256 GB будет стоить в Украине не менее 60 тыс. грн. То есть на гаджет в Украине нужно будет выложить не менее 342,86% месячных окладов, или зарплату более чем за 3,4 месяца.
Таким образом, Украина в рейтинге оказалась между Индонезией и Турцией. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 361% и 292% месячного заработка соответственно.
Гаджет в соотношении с зарплатами стоит дороже всего в Египте и Пакистане. В этих странах нужно откладывать заработок за более чем 8 месяцев. В целом дороже месячного оклада iPhone 15 Pro Max стоит в 20 странах, попавших в рейтинг.
Наименьший процент месячной зарплаты – 20% – на приобретение смартфона тратят жители Швейцарии. Низкие показатели также наблюдаются в Сингапуре и США – по 24% и 28%.
Сколько зарплат нужно отложить на iPhone 15 Pro Max:
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