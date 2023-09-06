Индийский посадочный модуль зафиксировал 'движение' на Луне: что это было и почему это важно

Индийской миссии "Чандраян-3", которая только 23 августа совершила посадку на Луне, вероятно, удалось впервые с 1970-х годов записать сейсмические данные на спутнике Земли. Полученная информация в случае ее подтверждения может помочь земным ученым разгадать тайну того, как устроены внутренности Луны.

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Об этом говорится в заявлении Индийской организации космических исследований (ISRO). Лунный рокот был зафиксирован бортовым прибором для измерения сейсмической активности (ILSA), установленным на посадочном аппарате "Викрам".

ILSA является первым прибором на Луне, использующим технологию микроэлектромеханических систем (MEMS). Такая технология позволяет ему фиксировать сейсмические толчки, возникшие в результате движения ровера "Прагьян" по поверхности спутника, но также и природные события, такие как лунотрясение или столкновение с каким-то космическим камнем.

"Основная задача ILSA – измерять колебания почвы, вызванные естественными лунотрясениями, ударами и искусственными событиями", – говорится в заявлении ISRO.

Природное событие, зафиксированное прибором, как отметили ученые, произошло 26 августа 2023 года.

"Источник этого события сейчас расследуется", – объяснили в ISRO.

Если предположение окажется правильным, это означает определенный прорыв в исследовании Луны для земных ученых, ведь последние сейсмические данные со спутника были получены еще во время программы "Аполлон" в конце 1960-х и 1970-х годов.

Это помогло бы понять, как устроена Луна, ведь мы до сих пор только догадываемся об этом. Сейсмические данные могли бы существенно помочь в решении этого вопроса.

За две недели на спутнике миссии "Чандраян-3" уже удалось провести ряд научных наблюдений и обнаружить первые элементы на южном полюсе.

В ближайшее время, однако, ожидать новых открытий от миссии не стоит, ведь на Луне началась ночь, которая продлится 14 дней. В связи с этим спусковой аппарат и луноход сейчас перешли в спящий режим.

"Викрам" и "Прагьян", как и предыдущие лунные миссии, работают на солнечных батареях, поэтому это означает, что техника "спит" ночью, когда батареи не могут быть подзаряжены.

Ожидается, что оба аппарата выйдут из сна 22 сентября и возобновят свои исследования таинственного южного полюса Луны.

До перехода в сон спусковой модуль не только завершил основную научную программу, но и совершил вертикальный прыжок на высоту 40 сантиметров. Это требовалось для экспериментальной проверки возможности повторного приземления.

С момента прибытия на Луну ровер успел проехать сто метров и исследовать состав реголита. Спусковой модуль также успел измерить плотность окололунной плазмы и оценил температуру реголита.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ровер "Прагьян" нашел серу на поверхности Луны.

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