Индийский луноход 'Прагьян' нашел на поверхности Луны серу: что это значит

Индийский аппарат "Прагьян", который был доставлен на поверхность Луны с помощью посадочного модуля миссии Chandrayaan-3, передал данные, которые подтверждают наличие серы в почве вблизи южного полюса Луны. 23 августа Индия стала четвертой страной, которая смогла успешно совершить посадку миссии Chandrayaan-3 на Луну.

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Об этом в Х (бывшем Твиттере) сообщает Индийская организация космических исследований (ISPRO). Миссия приземлилась у южного полюса Луны.

"Лазерно-индуцированный пробойный спектроскоп (LIBS) на борту лунохода однозначно подтверждает наличие серы на лунной поверхности вблизи южного полюса благодаря первым в истории измерениям на месте", – говорится в сообщении.

В ISPRO добавили, что, как и ожидалось, на поверхности спутника были обнаружены алюминий, кальций, железо, хром, титан, марганец, кремний и кислород.

23 августа Индия стала четвертой страной, которая смогла успешно совершить посадку миссии Chandrayaan-3 на Луну.

Миссия приземлилась у южного полюса Луны и будет изучать свое окружение в течение примерно одного лунного дня (примерно 14 земных дней).

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