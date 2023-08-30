Индийский луноход "Прагьян" нашел на поверхности Луны серу: что это значит
Индийский аппарат "Прагьян", который был доставлен на поверхность Луны с помощью посадочного модуля миссии Chandrayaan-3, передал данные, которые подтверждают наличие серы в почве вблизи южного полюса Луны. 23 августа Индия стала четвертой страной, которая смогла успешно совершить посадку миссии Chandrayaan-3 на Луну.
Об этом в Х (бывшем Твиттере) сообщает Индийская организация космических исследований (ISPRO). Миссия приземлилась у южного полюса Луны.
"Лазерно-индуцированный пробойный спектроскоп (LIBS) на борту лунохода однозначно подтверждает наличие серы на лунной поверхности вблизи южного полюса благодаря первым в истории измерениям на месте", – говорится в сообщении.
В ISPRO добавили, что, как и ожидалось, на поверхности спутника были обнаружены алюминий, кальций, железо, хром, титан, марганец, кремний и кислород.
23 августа Индия стала четвертой страной, которая смогла успешно совершить посадку миссии Chandrayaan-3 на Луну.
Миссия приземлилась у южного полюса Луны и будет изучать свое окружение в течение примерно одного лунного дня (примерно 14 земных дней).
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