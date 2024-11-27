Google анонсировал обновление поисковика для европейских пользователей: что изменится

Google внесет изменения в отображение результатов поиска в Европе. Причиной стали жалобы более мелкого бизнеса в Евросоюзе. Представители гостиничного бизнеса, авиакомпаний и розничной торговли в интернете пожаловались на снижение посещаемости их ресурсов после последних обновлений, у некоторых количество кликов упало на треть.

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Чтобы соблюсти требования Закона ЕС о цифровых рынках и не оказаться перед угрозой огромного штрафа, Google вынужден учесть пожелания более мелких конкурентов в своих обновлениях выдачи результатов поиска. Что именно изменится и почему, рассказывает Reuters.

По данным издания, запланировать изменения в выдаче результатов Google Search в Европе корпорация Alphabet вынуждена была после жалоб более мелких конкурентов на снижение посещаемости сайтов отелей и авиакомпаний, а также небольших ресурсов по продажам и сайтов по сравнению цен. Они пожаловались, что количество кликов на их продукты после последних обновлений упало на 30%.

Это происходит на фоне расследования Европейской комиссии относительно того, не нарушает ли Google технические правила ЕС, в частности Закон ЕС о цифровых услугах (DMA). Согласно его требованиям, Google запрещено на своей платформе отдавать предпочтение собственным продуктам и услугам.

Расследование длится с марта. ЕК пытается установить, отдает ли Google преимущество своим вертикальным поисковым системам (таким как Google Shopping, Google Flights и Google Hotels), а не конкурентам, и дискриминирует ли посторонние службы в результатах поиска Google. С жалобами на то, что Alphabet Google не полностью соблюдает Закон ЕС о цифровых рынках, направленный на создание равных условий для крупных корпорации и их более мелких конкурентов и уменьшение монополий крупного бизнеса, обратились представители небольших компаний.

За нарушение DMA компанию-нарушительницу может ожидать штраф до 10% ее годового мирового оборота.

"Поэтому мы предложили дополнительные изменения в наших европейских результатах поиска, чтобы попытаться удовлетворить эти запросы, и в то же время добиться целей, поставленных DMA", – подчеркнул юридический директор Google Оливер Бетелл.

Планируемые изменения включают ввод расширенных и одинаково форматированных блоков, позволяющих пользователям выбирать между сайтами сравнения и веб-сайтами поставщиков, новые форматы, позволяющие конкурентам показывать цены и изображения на своих веб-сайтах, а также новые рекламные блоки для сайтов сравнения.

"Мы считаем, что последнее предложение является правильным способом сбалансировать сложные компромиссы, предусматриваемые DMA", – подчеркнул Бетелл.

В то же время пользователи поисковой системы в Германии, Бельгии и Эстонии не будут видеть карты с расположением гостиницы. Также Google решил вернуться к формату выдачи, похожему на существовавшие ранее "десять синих ссылок". Последнее нововведение будет тестироваться на интерес пользователей к нему.

"Мы очень неохотно идем на этот шаг, поскольку удаление полезных функций не принесет пользы ни потребителям, ни предприятиям в Европе", – уточнил Бетелл.

Эти предложения оценивает Европейская комиссия, чтобы определиться, будут ли они отвечать существующим требованиям.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что Google Gemini начал запоминать интересы пользователей, а также, как изменилась работа с искусственным интеллектом.

Также сообщалось, что кремлевские телеканалы требуют от Google 2 ундециллиона рублей (это цифра с 36 нулями). Речь идет о каналах таких медиа как Первый канал, ВГТРК, RT, Sputnik, НТВ, телеканал "Звезда", а также принадлежащих главному редактору RT Маргарите Симоньян. Блокировка была произведена из-за нарушения медиа-контента санкционных ограничений и политики YouTube, касающейся распространения дезинформации и пропаганды.

С началом блокировки российских пропагандистских каналов на YouTube российские провластные медиа активно обращаются в суды, требуя от Google возобновления доступа к заблокированным аккаунтам.

Астрономическая сумма требований пропагандистов РФ к американской корпорации появилась после решения в 2023 году российского суда заставить Google восстановить доступ к упомянутым каналам в течение 9 месяцев с перспективой ежедневного штрафа за неисполнение судебного решения в размере 100 тысяч рублей. Российская "Фемида" также решила, что сумма прогрессирующих штрафов будет удваиваться еженедельно без ограничения максимальной суммы, что позволяет ей расти до колоссальных значений.

Google в это время продолжает защищаться в судах международных юрисдикций, отрицая право российского законодательства налагать такие санкции.