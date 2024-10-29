Кремлевские телеканалы требуют от Google 2 ундециллиона рублей: откуда такая сумма

Российские телеканалы выдвинули против Google рекордный иск на два ундетилиона рублей, требование которого удваивается еженедельно. Google продолжает защищаться в судах международных юрисдикций, отрицая право российского законодательства налагать такие санкции.

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Об этом пишут росСМИ. С началом блокировки российских пропагандистских каналов на YouTube российские провластные медиа активно обращаются в суды, требуя от Google возобновления доступа к заблокированным аккаунтам.

Сумма требований этих медиа к американской корпорации уже достигла астрономического уровня – двух ундетилионов рублей, что составляет единицу с 36 нулями. Это рекордные показатели штрафов, и, как отмечают в суде, эта сумма еженедельно удваивается из-за нарастающих санкций.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину платформа YouTube заблокировала ряд российских телеканалов и изданий, в том числе такие медиа, как Первый канал, ВГТРК, RT, Sputnik, НТВ, телеканал "Звезда", а также страницы, принадлежащие главному редактору RT Маргарите Симоньян. Блокировка состоялась из-за нарушения медиа-контента санкционных ограничений и политики YouTube, касающейся распространения дезинформации и пропаганды. С тех пор российские провластные медиа продолжают судиться с Google, требуя снять ограничения.

В 2023 году российский суд принял решение о введении штрафов для Google за отказ восстановить заблокированные каналы. По условиям постановления, в случае если Google не восстановит доступ к аккаунтам в течение девяти месяцев, на компанию будет наложен штраф в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения. Сумма прогрессирующих штрафов удваивается еженедельно без ограничения максимальной суммы, что позволяет ей расти до колоссальных значений.

Как отметил один из представителей российского суда, общая сумма штрафов Google уже достигла уровня двух ундетилионов рублей. Это одна из крупнейших сумм, когда-либо фигурировавшая в мировой практике судебных исков, придающая делу исключительное медийное внимание и значение. В ходе заседания судья отметил, что имеет дело с "числом, содержащим много нулей", подчеркивая масштаб спора.

Российские медиа и их представители также обращаются в суды других стран – Турцию, Венгрию, Испанию и Южно-Африканскую Республику – с требованием заставить Google выполнить решения российских судов. В Южно-Африканской Республике, в частности, суд наложил арест на активы Google в стране по требованию российских медиа.

В то же время Google пытается предотвратить эти действия через суды в США и Великобритании, где корпорация требует признать недействительными любые претензии к компании со стороны российских медиа на территории этих стран. Со своей стороны Google настаивает на том, что российское законодательство не имеет юрисдикции над американской корпорацией за пределами РФ.

Из-за финансового давления и наложенных штрафов российское представительство Google в 2022 году подало заявление о банкротстве, объявив, что сумма его долгов превысила 19 миллиардов рублей, тогда как активы составляли всего 3,5 миллиарда рублей. В ноябре 2023 г. российский суд признал ООО "Гугл" банкротом, что фактически означает завершение его деятельности на российском рынке.

На фоне спора с Google летом 2024 г. в России начались массовые перебои в работе платформы YouTube. Как предполагают источники на российском телекоммуникационном рынке, правительство РФ могло намеренно замедлить работу видеохостинга как ответ на отказ компании разблокировать российские пропагандистские каналы. Официальные же представители России объяснили эти перебои техническими проблемами с сервисом Google Global Cache, предназначенным для оптимизации загрузки видео.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России ожидается резкое удорожание мобильной связи, домашнего интернета и платного ТВ. Причина – в 2025 году сразу 95% местных компаний, предоставляющих соответствующие услуги, планируют поднять тарифы из-за, среди прочего, связанных с санкциями проблем с оплатой и доставкой оборудования.

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