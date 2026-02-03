Глобальный сбой ChatGPT: по всему миру фиксируют проблемы в работе ИИ

Поздно вечером 3 февраля пользователи из разных уголков мира начали жаловаться на проблемы ChatGPT – популярного чат-бота с искусственным интеллектом от компании OpenAI. Разработчик не назвал причины сбоя.

В OpenAI подтвердили "повышенный уровень ошибок для пользователей". "Мы обнаружили проблему, применили необходимые меры для ее устранения и контролируем процесс восстановления", – заверили создатели этого сервиса.

Кроме этого, в компании сообщили, что пользователи сталкиваются с повышенным количеством ошибок "для задач точной настройки".

Похоже, что решение не удалось найти сразу, поскольку представители OpenAI заявляли, что работают "над внедрением мер по смягчению".

Портал Downdetector зафиксировал волну жалоб, которая началась около 22:00 вторника. Спустя примерно час количество ошибок начало спадать, но все еще оставалось существенным.

