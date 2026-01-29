Руководитель киберслужбы США загрузил служебные документы в ChatGPT: разгорелся скандал

Исполняющий обязанности руководителя Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загрузил конфиденциальные материалы в публично доступную версию нейросети ChatGPT. Такие действия привели к срабатыванию внутреннего предупреждения о кибербезопасности.

На уровне Министерства внутренней безопасности США изучают, какой ущерб был нанесен цифровой безопасности государства. Об этом сообщает Politico.

Подробности инцидента

По словам четырех сотрудников Министерства внутренней безопасности, знакомых с инцидентом, летом 2025 года временный глава агентства киберзащиты страны загрузил конфиденциальные контрактные документы в общедоступную версию ChatGPT. Это вызвало многочисленные автоматические предупреждения системы безопасности, призванные предотвратить кражу или непреднамеренное разглашение правительственных материалов из федеральных сетей.

Очевидная ошибка Готтумуккалы была особенно примечательна, поскольку исполняющая обязанности директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) запросила специальное разрешение у Управления главного информационного директора CISA на использование популярного инструмента искусственного интеллекта вскоре после прибытия в агентство.

По словам чиновников, каждому из которых была предоставлена ​​анонимность из-за опасений мести, ни один из файлов, загруженных Готтумуккалой в ChatGPT, не был засекречен. Однако среди материалов были контрактные документы CISA, помеченные как "только для служебного пользования". Такая информация считается конфиденциальной и не предназначена для публичного распространения.

После загрузки файлов датчики кибербезопасности CISA зафиксировали утечку данных в августе прошлого года. Один из чиновников уточнил, что только за первую неделю августа было несколько подобных предупреждений. По словам двух из четырех чиновников, высокопоставленные сотрудники Министерства внутренней безопасности впоследствии провели внутреннюю проверку, чтобы оценить, был ли нанесен какой-либо ущерб государственной безопасности в результате этих утечек.

Результатов экспертизы пока нет

В электронном письме директор по связям с общественностью CISA Марси Маккарти заявила, что Готтумуккала "получил разрешение на использование ChatGPT с соблюдением мер контроля Министерства внутренней безопасности". Также сообщается, что это использование было краткосрочным и ограниченным. Маккарти добавила, что агентство привержено "использованию ИИ и других передовых технологий для модернизации правительства и выполнения" указа Трампа, устраняющего барьеры на пути к лидерству Америки в области искусственного интеллекта.

В настоящее время Готтумуккала является высшим политическим должностным лицом в агентстве CISA, задача которого состоит в защите федеральных сетей от хакеров, поддерживаемых государством и находящихся в конкурирующих странах, включая Россию и Китай.

Любые материалы, загруженные в общедоступную версию ChatGPT, которую использовал Готтумуккала, передаются владельцу ChatGPT, компании OpenAI, а это значит, что их можно использовать для помощи в ответах на вопросы других пользователей приложения. OpenAI заявила, что приложение насчитывает более 700 миллионов активных пользователей.

Не первый скандал с чиновником

Пребывание Готтумуккалы во главе агентства не было гладким. Источники отмечают, что это был не первый инцидент, связанный с безопасностью. По меньшей мере шесть штатных сотрудников были отстранены от работы летом после того, как Готтумуккала не прошёл проверку на полиграфе в рамках контрразведывательной деятельности, на прохождении которой он сам настоял.

Министерство внутренней безопасности назвало проверку на полиграфе "несанкционированной". На прошлой неделе, во время слушаний в Конгрессе, на вопрос о том, знал ли он о проваленном тесте, Готтумуккала дважды ответил конгрессмену Бенни Томпсону, что он "не принимает такое утверждение".

Кроме того, Готтумуккала попытался сместить Костелло, директора по информационным технологиям CISA, но другие политические назначенцы в агентстве вмешались и заблокировали этот шаг.

