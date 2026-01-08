В нидерландском городе Зволле суд был вынужден отменить свидетельство о браке у пары, которую поженили речью, написанной с помощью чат-бота ChatGPT. Нидерландская прокуратура считает, что во время речи не прозвучали необходимые для заключения официального брака слова.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда. В то же время общественный вещатель страны NOS рассказал детали этого дела.

Как супруги пытались вступить в брак

Это произошло еще весной прошлого года. В Нидерландах провести брачную церемонию может любой – для этого надо лишь зарегистрировать соответствующую заявку в местном муниципалитете, и заявитель становится на один день законным регистратором браков.

Этой возможностью и воспользовалась пара, пригласив своего знакомого стать таким регистратором. И знакомый, по просьбе пары сделать всю процедуру "легкой", написал "легкую брачную речь", причем сделал это с помощью чат-бота ChatGPT.

Свадьба состоялась 19 апреля 2025 года. Однако позже, когда в муниципалитет попал текст речи регистратора, чиновники забили тревогу и обратились в прокуратуру. Последняя передала дело в суд – и брак пары был отменен.

Что именно было в речи

Вот весь текст, на который сподобились однодневный регистратор и чат ChatGPT.

"(Имя мужчины), обещаешь ли ты, что будешь рядом с (имя женщины)сегодня, завтра и каждый следующий день? Смеяться вместе, расти вместе и любить друг друга – при любых обстоятельствах в жизни? Какой ваш ответ на это? (Имя женщины), ты согласна ты выбрать (имя мужчины), и выбирать его снова и снова? Будете ли вы продолжать поддерживать друг друга, дразнить друг друга, держаться вместе, даже если и когда жизнь становится трудной? Каким будет ваш ответ на это?"

После соответствующих ответов пары регистратор завершил процедуру заключения брака фразой:

"Тогда я вам заявляю: вы теперь пара. И не просто муж и жена, а прежде всего команда, безумная пара, любовь друг друга и дом друг друга. Теперь вы можете первыми поздравить друг друга поцелуем. Поздравляю – теперь вы официально муж и жена".

Что не так с речью

На первый взгляд это схоже с американской традицией давать брачные клятвы друг другу. Но американские брачные клятвы могут быть любыми по форме и содержанию. А в речи брачного регистратора в Нидерландах должна прозвучать определенная формула.

Как пояснили в суде, вышеприведенная "брачная речь свидетельствует, что мужчина и женщина не сделали заявления о том, что они будут выполнять все обязательства, юридически связанные с браком, как того требует гражданский кодекс Нидерландов".

Что будет дальше

Решение суда ошеломило пару – они говорят, что не осознавали собственную ошибку и ошибку регистратора, пока дело не дошло до Фемиды. Причем паре была важна дата свадьбы. Поэтому они просили суд "сохранить первоначальную дату свадьбы".

Но судья отказал. "Суд понимает, что дата свадьбы, указанная в брачном акте, является важной для мужчины и женщины, но не может игнорировать то, что говорит закон", – указано в решении суда.

Поэтому пара теперь будет заключать новый брак – с новой датой свадьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект не только плохой брачный регистратор – он еще и игроман. По крайней мере ИИ, в том числе ChatGPT, может получить зависимость от азартных игр, подобную человеческой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!