Долгий список преимуществ: пилот назвал лучший истребитель для борьбы с Россией

Компания Saab активизировала свои усилия по убеждению властей Португалии выбрать шведские истребители JAS-39 Gripen в качестве замены устаревающим F-16. Бывший пилот ВВС Швеции, а ныне советник и летчик-испытатель Saab Юсси Хальметоя убежден, что именно шведский самолет является идеальным ответом на современные угрозы в Европе.

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Долгое время безусловным фаворитом в тендере на обновление португальского авиапарка считался американский F-35, однако ситуация начала меняться в 2025 году. Об этом сообщает WP Tech.

Главная цель – противостояние России

После того, как Европа попыталась снизить зависимость от американского вооружения, компания Saab перешла в дипломатическое наступление, подкрепленное весомыми аргументами. Бывший пилот ВВС Швеции прямо заявил, что JAS-39 Gripen изначально проектировался с расчетом на конкретного противника.

"Истребитель Gripen был создан и разработан с учетом угрозы российского нападения. Мы очень близки к этой угрозе. Всем известно, что враг Российская Федерация. Это не секрет. Это угроза, против которой мы разрабатывали всю нашу оборонную продукцию на протяжении десятилетий", – сказал летчик.

Кроме того, шведская сторона предлагает Лиссабону не просто закупку техники, а широкое промышленное сотрудничество. Португалия может рассчитывать на локализацию производства – от выпуска комплектующих до окончательной сборки самолетов на своей территории.

Ключевые преимущества JAS-39 Gripen

По словам шведского эксперта, Gripen обладает уникальным набором качеств, критически важных для условий высокоинтенсивного конфликта.

Высокая адаптивность: Передовая система ситуационной осведомленности пилота и возможность оперативного обновления программного обеспечения под меняющиеся реалии боя.

Широкий арсенал: Самолет способен нести огромный спектр современного вооружения.

Неприхотливость: Истребитель может эффективно действовать с импровизированных взлетно-посадочных полос.

Gripen против F-35: аргументы практика

Хальметоя провел смелое сравнение шведской машины с американским F-35, отметив, что в условиях реальной масштабной войны Gripen дает пилоту больше шансов на успех. Несмотря на всю технологичность F-35, американская машина не создавалась для экстремально быстрого выполнения множества боевых вылетов подряд.

"F-35 не был разработан для создания такой боевой мощи, какую может обеспечить Gripen. Португалия должна обладать различными уровнями возможностей для защиты своей территории от воздушных и ракетных атак", – подчеркнул пилот.

В качестве главного козыря шведского истребителя Хальметоя напомнил, что JAS-39 Gripen способен приземлиться на обычную автомобильную дорогу, пройти полное обслуживание, дозаправку, перезарядку и вернуться в небо всего за 10 минут.

Напомним, 8 июля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе саммита НАТО в Анкаре заявил, что Швеция передаст Украине 32 истребителя Gripen. Из них 16 самолетов Украина приобретет, а 16 подержанных истребителей Швеция передаст в качестве военной помощи.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что шведская военная разведка оценивает нынешнее противостояние с Россией как структурный и длительный конфликт, который не завершится со сменой президента страны. В то же время в Стокгольме не фиксируют признаков дестабилизации российского режима, несмотря на экономические трудности и войну против Украины. На данный момент Россия по-прежнему останется долгосрочной угрозой для своих соседей.

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