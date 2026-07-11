Пенсии украинцам индексировали неправильно: как должны пересчитать и кто обязательно должен обратить внимание на решение Верховного Суда

В Украине в 2026 году пенсионеры массово добиваются в судах перерасчета своих выплат. Речь идет о "молодых" пенсионерах, которым в первые годы неправильно индексируют выплаты. Верховный Суд еще в прошлом году принял решение, согласно которому неполный перерасчет вновь назначенных пенсий является незаконным. Но Пенсионный фонд продолжает выполнять постановления правительства. Из-за этого для перерасчета выплат новым пенсионерам приходится обращаться в суд.

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Судьи один за другим удовлетворяют такие иски. О том, почему и как происходит индексация пенсий в Украине и почему она играет не в пользу пенсионера – читайте в материале OBOZ.UA.

В чем проблема

Новые пенсии в Украине не индексируются в полном объеме и стремительно теряют покупательную способность. Это происходит на протяжении многих лет. Например, в марте 2026 года пенсии индексировали на 11,2% (это сумма, рассчитываемая как половина среднего за три года роста зарплат и половина уровня инфляции).

Однако, на 11,2% индексировали далеко не все выплаты. Если украинец недавно вышел на заслуженный отдых, то вместо 11,2% выплату ему могли повысить, например, всего на 2,4%. В постановлении правительства №236 говорится:

если пенсию назначали до 2021 года – ее повысили на 11,2%;

в 2021–2022 годах – на 6,1%;

в 2023 году – на 4,8%;

в 2024 году – на 3,6%;

в 2025 году – на 2,4%.

Например, если вам исполнилось 60 лет в 2025 году и вы вовремя вышли на пенсию, размер которой составил 5 тыс. грн, в марте 2026 года должны добавить всего 120 грн (2,4%). Хотя полный размер индексации (11,2%) предполагал бы повышение на 560 грн.

Такая ситуация приводит к тому, что пенсионер после выхода на заслуженный отдых в течение следующих нескольких лет с каждым годом становится беднее. Ведь ограниченная индексация не позволяет компенсировать даже уровень инфляции.

Предположим, что пенсионер с полным стажем и пенсией в 5000 грн вышел на заслуженный отдых. Если вместо полноценной индексации выплату повышать минимально (как это часто практикует правительство для "новых" пенсионеров – всего на 100-135 грн в год), то за четыре года она вырастет примерно на 435 грн (около 8%) – до 5435 грн.

При этом, кумулятивный уровень инфляции за аналогичный период может составить более 58%. Если бы пенсии повысили хотя бы на уровень роста цен, вместо 5435 грн украинец из нашего примера должен был бы получать 7930 грн. Только в этом случае покупательная способность его пенсии не изменилась бы с момента назначения. Вместо этого реальная стоимость выплаты сокращается почти на треть – происходит стремительное обнищание.

Почему так поступают

Из-за общего устаревания пенсий (даже полная индексация не позволяет удержать выплаты на одном уровне), правительство ежегодно принимает постановления, которыми фактически намеренно снижает реальный размер новых пенсий.

Если бы новые пенсии индексировали так же, как и старые, разрыв между двумя пенсионерами, имеющими одинаковые права (например, среднюю зарплату и 35 лет стажа), был бы колоссальным.

При расчете размера пенсии берут зарплатную базу: среднюю зарплату по стране за три предыдущих года, которую умножают на соотношение собственной зарплаты к средней по стране. В этом году учитывается средняя зарплата за три года в размере 17 482,87 грн. Именно эту цифру и будут индексировать каждый год. Однако рост зарплат значительно превышает темпы индексации. В результате – украинцы получают разные пенсии при одинаковом стаже.

Как украинцы заставляют ПФУ пересчитать индексацию

Еще в прошлом году Верховный Суд принял решение, которым признал "частичную" индексацию незаконной. Пенсионный фонд должен был бы проводить одинаковую индексацию как для старых, так и для новых пенсионеров.

Но ПФУ в своей деятельности руководствуется исключительно постановлениями правительства. Кабмин ежегодно принимает решение о частичной индексации для новых пенсионеров, поэтому автоматического восстановления прав не происходит.

Десятки тысяч пенсионеров ежегодно добиваются в судах перерасчета своих выплат. Например, об одном из таких случаев говорится в материалах дела № 440/780/26. Украинец вышел на пенсию в 2020 году. Размер его выплат сейчас составляет 9544,26 грн. В 2021 году вместо индексации на 11% пенсию повысили всего на 100 грн. В 2022 году выплату должны были проиндексировать на 14%, но вместо этого ее увеличили всего на 135 грн. В 2023 году новым пенсионерам вместо индексации на 19,7% добавили еще по 100 грн. Полтавский окружной административный суд признал такие действия незаконными.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области провести с 27.11.2025 индексацию пенсии путем последовательного умножения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учтена для расчета пенсии в размере 7 763,17 грн, на коэффициенты увеличения 1,11, 1,14, 1,197, 1,0796, 1,115, и в связи с чем провести перерасчет и выплату пенсии с 27.11.2025, с учетом ранее выплаченных сумм пенсии", – говорится в материалах дела. И это лишь одно из десятков тысяч решений в пользу пенсионеров.

Без масштабной пенсионной реформы решить проблему устаревания выплат невозможно. При этом, увеличить пенсии реально только в том случае, если будет расти количество работников и размеры зарплат. Уже сейчас один налогоплательщик в среднем содержит одного пенсионера. В такой ситуации рассчитывать на высокие выплаты исключительно за счет солидарного уровня, конечно, не приходится.

Министерство социальной политики во главе с новым министром Денисом Улютиным до сих пор не представило законопроект о пенсионной реформе. Предыдущая команда Минсоца (во главе с Оксаной Жолнович) представила свой вариант, но так и не смогла его реализовать.