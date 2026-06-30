"Пути назад нет": глава шведской разведки заявил, что Россия останется угрозой даже после Путина

Шведская военная разведка оценивает нынешнее противостояние с Россией как структурный и затяжной конфликт, который не закончится со сменой президента страны. В то же время в Стокгольме не фиксируют признаков дестабилизации российского режима, несмотря на экономические трудности и войну против Украины.

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В настоящее время Россия по-прежнему останется долгосрочной угрозой для своих соседей. Об этом глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил в интервью Bloomberg.

Шведская разведка не ожидает кардинальных изменений в политике Москвы даже после завершения правления Владимира Путина.

"Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и пути назад нет. Мы находимся в состоянии стратегической конфронтации, которая носит глубокий, структурный и длительный характер — мы не можем надеяться, что она исчезнет", — прокомментировал Томас Нильссон.

Также глава военной разведки отметил, что, несмотря на экономические проблемы России, признаков ослабления власти Кремля пока нет. Хотя политическая оппозиция в стране фактически уничтожена.

"Политическая оппозиция фактически ликвидирована — путем изгнания, заключения в тюрьму или, в худших случаях, убийства. Нет никого, кто способен направить общественное недовольство на политическую альтернативу", — заявил Нильссон.

Часть российского общества поддерживает не столько саму войну, сколько стремление России сохранить статус великой державы.

"Мы не ожидаем никаких кардинальных изменений", — подчеркнул глава разведки.

Отдельно Нильссон прокомментировал информацию о наращивании российской военной инфраструктуры вблизи восточного фланга НАТО. Москва планирует создать более крупные военные группировки вдоль северного направления, хотя пока реализацию этих планов сдерживает война против Украины.

"Наша оценка заключается в том, что как только Россия восстановит необходимые ресурсы и возможности, она попытается осуществить эти планы", — добавил Томас Нильссон.

Глава разведки заявил, что Россия намерена сформировать новые военные структуры вдоль всего северного направления.

"От северной Финляндии вплоть до юга", но добавил, что "пока что это в основном лишь планы".

Также известно, что глава Кремля Владимир Путин оказался в ситуации, которая может привести к потере власти уже в течение ближайших трех лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Министерстве обороны Литвы считают, что на данный момент нет признаков того, что Россия готовится к крупномасштабному военному нападению на страны Балтии. В то же время угроза диверсий на территории Литвы остается высокой.

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