Что происходит со Starlink в Украине: Федоров объяснил следующие шаги

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сеть Starlink от Илона Маска будет работать в Украине. Однако все неверифицированные терминалы будут отключены от сети.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Сотрудничество оборонного ведомства и компании бизнесмена продолжается.

Что известно

По его словам, теперь Киев и Техас начинают новый этап своего сотрудничества.

"Украина совместно со Starlink уже предприняли первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами. Следующий шаг – внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам", – написал он.

Он также добавил, что в ближайшие дни он опубликует инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы, как добавил министр, будут отключены.

По его словам, процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для всех пользователей. Разъяснения ведомство обещает предоставить в ближайшее время.

Что предшествовало

Напомним, ВС РФ все чаще используют спутниковые системы Starlink для увеличения дальности действия ударных беспилотников. Таким образом противник пытается увеличить дальность нанесения ударов по тылу Украины.

В частности, оккупанты впервые применили беспилотник БМ-35 с системой Starlink для нанесения удара по Днепру (в 86 километрах от линии фронта). Он был нанесен менее чем через две недели после того, как появилась информация о первом зафиксированном применении беспилотников БМ-35, оснащенных системой Starlink.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на использование российскими оккупантами спутникового интернета Starlink для ударов по Украине. Дипломат призвал главного исполнительного директора SpaceX Илона Маска предотвратить использование армией РФ этой технологии.

Тот жестко ответил Сикорскому, подчеркнув, что Starlink прежде всего является основой военной связи для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны и SpaceX уже обсуждают, как вывести из строя терминалы Starlink, которые использует враг. А сам Илон Маск заявил Федорову, что рад помочь в решении вопроса.

