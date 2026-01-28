Сикорский призвал Маска предотвратить использование россиянами Starlink для ударов по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на использование российскими оккупантами спутникового интернета Starlink для ударов по Украине. Дипломат призвал главного исполнительного директора SpaceX Илона Маска предотвратить использование путинской армией этой технологии.

Изобретатель жестко ответил Сикорскому, подчеркнув, что Starlink в первую очередь является основой военной связи для Украины. Спор между политиком и бизнесменом разгорелся в соцсети Х.

Реакция Польши на роль Starlink в войне

Глава польского дипломатического ведомства призвал руководителя компании SpaceX помешать российской армии использовать Starlink для нанесения ударов по территории Украины. Более того, Сикорский обвинил Маска в зарабатывании денег на военных преступлениях.

"Эй, большая шишка, почему бы тебе не помешать русским использовать Starlink для нанесения ударов по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может навредить твоей репутации", – обратился Сикорский к Маску в соцсети.

Спустя некоторое время миллиардер в грубой форме ответил главе МИД Польши. По словам Маска, спутниковый интернет Starlink на сегодняшний день является основой военной связи Украины. Таким образом изобретатель дал понять, что не в силах предотвратить использование этой технологии российскими войсками.

"Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это основа военной связи Украины", – написал Маск.

В сети разгорелись дискуссии

Под постом Сикорского десятки пользователей соцсети Х встали на защиту Маска и SpaceX. Люди напомнили главе МИД Польши, что компания SpaceX уже много лет блокирует доступ к российской сети Starlink, а при обнаружении незаконного использования терминала его "отключают дистанционно".

Также в сети заявили, что после сообщений о контрабанде Starlink со стороны России количество отключений увеличилось, и "тысячи несанкционированных устройств были выведены из строя при помощи Украины и США".

В то же время Сикорскому ответили, что российские оккупанты постоянно находят новые способы провоза оборудования или обхода ограничений. При этом в сети признали, что SpaceX должна быть осторожна, потому что слишком агрессивное отключение может нанести ущерб Украине.

Каким образом россияне используют Starlink

На сегодняшний день официально сервис Starlink в России не работает и не разрешен, но технически и фактически оборудование присутствует в стране. На карте покрытия Starlink территория РФ, а также часть оккупированных территорий Украины помещены в категорию "Coming Soon" (Ожидается) или находится в "серой зоне". Официально компания SpaceX не предоставляет услуги на территории РФ.

В глубине страны, например, в Москве или Новосибирске, терминалы не работают из-за установленных SpaceX цифровых ограничений. Однако в приграничных зонах или на оккупированных территориях сигнал может быть доступен.

Терминалы Starlink массово завозятся в РФ через третьи страны (ОАЭ, Казахстан, Китай) и перепродаются на маркетплейсах. Для их работы часто используют аккаунты, зарегистрированные на иностранные адреса с включенным "роумингом". Поэтому фиксируется активное использование Starlink российскими оккупантами в зоне боевых действий, а с недавнего времени и в тылу Украины.

Геофенсинг сейчас является основным инструментом SpaceX. Компания использует GPS-координаты терминалов, чтобы блокировать их работу в определенных зонах. Однако главная сложность в том, что позиции украинских и российских сил часто находятся в сотнях метров друг от друга. Если полностью отключить сигнал над оккупированной территорией, без связи останутся и подразделения ВСУ.

Пентагон и Министерство цифровой трансформации Украины работают со SpaceX над созданием "белого списка". Идея в том, чтобы разрешить работу только тем терминалам, которые официально переданы украинской стороне или зарегистрированы проверенными организациями. По некоторым данным, SpaceX активно блокирует аккаунты, которые демонстрируют подозрительное поведение (например, терминал, купленный в Польше, внезапно начинает передавать гигабайты трафика из-под Донецка).

Что предшествовало

Накануне аналитики Института изучения войны рассказали, что российская оккупационная армия все чаще использует спутниковые системы Starlink для увеличения дальности действия ударных беспилотников. Таким образом противник пытается увеличить дальность нанесения ударов по тылу Украины.

В январе 2026 года оккупанты впервые применили беспилотник БМ-35 с системой Starlink для нанесения удара по Днепру (примерно в 86 км от линии фронта). Аналитики ISW на сегодняшний день располагают лишь свидетельствами того, что российский Центр передовых беспилотных технологий "Рубикон" использует беспилотники БМ-35 с терминалами Starlink. Российские войска начали использовать БМ-35 в сентябре 2025 года и активизировали удары с помощью БМ-35 в начале января 2026 года.

Эксперты отмечают, что оккупанты все больше полагаются на Starlink для увеличения дальности действия ударных беспилотников, одновременно повышая их устойчивость к украинской радиоэлектронной борьбе. Сообщается, что дальность действия беспилотников БМ-35, оснащенных системой Starlink, составляет 500 км, что означает, что большая часть Украины, вся Молдова, а также части Польши, Румынии и Литвы находятся в зоне досягаемости этих беспилотников, если они будут запущены из России или оккупированной части Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может работать над новым типом противоспутникового оружия, способного массово поражать орбитальную группировку Starlink, используемую Украиной для военной и гражданской связи. По оценкам аналитиков, потенциальное применение такой системы несет угрозу масштабного хаоса в космосе.

