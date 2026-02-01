'Девушки в Киеве все такие же красивые': Советник Фицо по нацбезопасности ушел в отставку из-за связи с Эпштейном

Советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мирослав Лайчак подал в отставку. Сам премьер Роберт Фицо официально сообщил, что принимает его отставку. Ни первый, ни второй не уточнили, в чем причина такого поступка. Но информация об этом появилась после того, как в новых документах по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна нашли письма Лайчака.

Более того: только в обнародованных документах указанного дела имя Мирослава Лайчака есть 346 раз. В то же время, как пишут словацкие медиа, сам чиновник все обвинения в свою сторону отрицает.

О ком речь

Мирослав Лайчак – госчиновник с более чем 25-летним стажем, считается человеком Роберта Фицо. В 2012-2020 годах Лайчак (фото выше – 2009 года) был министром иностранных дел Словакии. С 2017 по 2018 год он возглавлял 72-ю сессию Генассамблеи ООН, а с января по декабрь 2019 года был исполнительным председателем ОБСЕ.

Накануне Минюст США обнародовал очередную партию документов, касающихся дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Среди прочего, в документах всплыли подробности о связях Эпштейна с несколькими известными фигурами, в том числе и с Мирославом Лайчаком, в то время главой МИД Словакии.

О чем речь

Полное имя Мирослава Лайчака в указанных документах упоминается не менее 346 раз. Однако Эпштейн часто называл советника Фицо сокращенно – просто Миро. Это имя там появляется еще более 700 раз.

Документы свидетельствуют о неоднократных встречах между Лайчаком и Эпштейном, постоянном общении, в том числе о девушках.

"Приветствую из Киева! Я просто хочу подтвердить, что девушки здесь такие же красивые, как и всегда", – написал Лайчак Эпштейну сообщение из Украины.

Словак также прислал американцу фотографию, она закрашена в документах черным. Однако из контекста можно предположить, что на фото женщина, потому что Эпштейн на эту фотографию ответил, что "предпочел бы взгляд изнутри".

При чем здесь Фицо

Имя Лайчака не впервые всплывает в деле Эпштейна. Когда словацкого политика впервые связали со скандальным делом американского сексуального преступника (это было в прошлом году), одним из первых за Лайчака вступился Роберт Фицо.

Последний несколько раз заявлял, что не уволит своего чиновника из-за обнародованных связей.

Как сообщал OBOZ.UA, в последней партии обнародованных материалов по делу Эпштейна также фигурирует имя бизнесмена и основателя Microsoft Билла Гейтса. Так, там есть информация о том, что миллиардер имел интимные отношения с "русскими девушками" в тот период, когда еще находился в браке с Мелиндой Гейтс. Более того, утверждается, что после этих сексуальных контактов предприниматель "подцепил венерическое заболевание".

Также там есть переписка Илона Маска с сексуальным преступником.

