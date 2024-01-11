Астрономы увидели звезду-зомби, поглощавшую свою компаньонку

Ученые впервые увидели, как мертвая звезда, взорвавшаяся сверхновой, продолжала вести себя так, словно до сих пор жива. После своей гибели она оказалась на орбите звезды-компаньонки и поглощала ее газ.

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Об этом говорится в двух отдельных исследованиях, одно из которых было опубликовано в The Astrophysical Journal, а другое появилось в научном журнале Nature. Известно, что, когда заря становится сверхновой, ее взрыв извергает свет и энергию по всей Вселенной, нарушая деликатное космическое равновесие в звездной системе. Впоследствии такая звезда превращается в нейтронную звезду или черную дыру – два типа плотных объектов, когда-то являвшихся ядром массивной звезды.

Однако, что происходит со звездой в переходный момент, сразу после вспышки сверхновой, ученые только догадывались. Теперь же у них есть ответ.

В 2023 году команда исследователей во главе с астрофизиком Томасом Муром из Королевского университета Белфаста наблюдала за взрывом сверхновой в галактике NGC 157. Они заметили, что яркий свет от взрыва угасал, как и ожидалось, но впоследствии продолжал вспыхивать через равные промежутки времени, постепенно угасая.

Параллельно другая команда ученых тоже видела это явление, но через инфракрасные телескопы. Астрофизик Пинг Чен из Института Вейцмана в Израиле и его команда для своего исследования пытались измерить, как водородный газ течет внутри и вокруг центрального взрыва сверхновой. В это время они заметили, что всплески движения водородного газа совпадали с мерцающими вспышками света – и с мощными всплесками гамма-лучей.

Как пишет Inverse, Чен считает, что они наблюдали нейтронную звезду или черную дыру в сердце сверхновой, которая является частью бинарной пары звезд, вращающихся вокруг общего центра тяготения. Яркие вспышки света, которые видели Мур и его команда, а также гамма-всплески, которые видели Чен и команда, могли быть вызваны падением водородного газа на очень плотные остатки мертвой звезды.

Ученым известно, что самые массивные звезды во Вселенной часто образуют пары с общим центром тяготения. Но склонность таких звезд к взрывной гибели обычно приводит к тому, что партнера ждет печальная участь.

Чен отметил, что в большинстве случаев взрыв сверхновой "разрушает бинарную систему". Подразумевается, что взорвавшаяся звезда выбрасывает большую часть своей массы в космос, поэтому ядро, остающееся после взрыва, уже не имеет такой гравитационной силы, чтобы удерживать рядом звезду-спутницу. Так что эта спутница, скорее всего, просто будет выброшена в космос.

Но в случае, который наблюдали обе группы ученых, произошло нечто удивительное. Мур предполагает, что взрыв сверхновой породил нейтронную звезду, вытолкнув ее на опасно близкую орбиту вокруг уцелевшей звезды-спутницы. В результате образовался странный тандем, в котором нейтронная звезда, кружащая вокруг спутницы, с каждым проходом выхватывает кусочки газа из ее внешних слоев. По сути, мертвая заря ворует куски собственной сброшенной кожи и съедает их.

Ни команда Чена, ни Мур с коллегами не могут увидеть ядро мертвой звезды и точно сказать, это черная дыра или нейтронная звезда. Причина этого в том, что это ядро скрыто светом ее спутника и облаком раскаленного газа, выпущенного сверхновой.

Ученые надеются, что тайну увиденного они смогут разгадать в будущем, когда будут наблюдать за новыми взрывами сверхновых благодаря более мощным телескопам, которые позволят лучше рассмотреть поток водорода во время этих событий и оценить, насколько массивно мертвое звездное ядро. Именно ответ на последний вопрос поможет определить, образовалась ли черная дыра или нейтронная звезда.

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