Что такое черные дыры и как они могут быть доказательством того, что человечество живет в голограмме

Черные дыры – это одни из самых больших и самых страшных загадок во Вселенной, которые человечество стремится понять, но, вероятно, никогда не познает до конца. Эти объекты настолько мощны, что из их "объятий" не может вырваться даже свет на скорости 300 000 км/сек, а целые планеты - "спагетифицируются", превращаясь в тонкую нить материи. А еще они могут намекать на то, что вся наша Вселенная – только голограмма.

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OBOZ.UA рассказывает, что известно ученым о черных дырах, как они образуются и как способны разорвать на куски все, что приблизиться слишком близко.

Что такое черные дыры

Черные дыры – это очень плотные и массивные космические объекты. Эта их особенность привела к появлению столь сильной гравитации, что она способна искажать ткань пространства-времени, создавая область, из которой нет возврата.

Такая область черной дыры называется горизонтом событий. Это некая точка невозвращения, пересекая которую любой объект будет в конце концов поглощен черной дырой из-за непреодолимой силы ее гравитационного тяготения. За горизонтом событий гравитация становится настолько интенсивной, что даже свет не может убежать. Именно из-за способности поглощать светло черные дыры получили свои названия.

Черные дыры могут оказать глубокое влияние на свое окружение, искажая пространство-время и меняя орбиты соседних звезд и планет. Они также могут вызвать столкновение соседних звезд.

Кроме того, считается, что находящиеся в центре галактик сверхмассивные черные дыры фактически выступают архитекторами, отвечая за формирование распределения звезд и другой материи.

Как образуется черная дыра

Черные дыры являются результатом смерти массивных звезд. Когда такая звезда доживает свой век, она сжигает последние запасы топлива и уже не может производить энергию, необходимую для противодействия гравитационным силам. В результате звезда коллапсирует сама в себя. В этот момент ее внешние слои "падают" на ядро, провоцируя мощный взрыв. Если звезда была достаточно массивной, этот взрыв приведет к ее дальнейшему сжатию и превращению в черную дыру.

В результате этого могут образоваться три типа черных дыр:

звездные черные дыры – самый маленький и распространенный тип, образующийся вследствие коллапса одной массивной звезды;

– самый маленький и распространенный тип, образующийся вследствие коллапса одной массивной звезды; промежуточные черные дыры – считается, что они образуются после слияния нескольких меньших черных дыр;

– считается, что они образуются после слияния нескольких меньших черных дыр; сверхмассивные черные дыры – самые большие из возможных черных дыр, которые, как считается, находятся в центре каждой существующей галактики. В Млечном Пути это черная дыра Стрелец A.

"Спагетификация" материи

Представьте гигантскую планету. Какой бы огромной она ни была, чем ближе она будет приближаться к черной дыре, тем более страшные вещи будут происходить с ней. Для начала ее начнет одновременно растягивать и сжимать под действием гравитационной силы дыры.

В это время материя, из которой создана планета, будет растягиваться в длинную нить, или спагетину (отсюда и понятие "спагетификации"), которая будет накручиваться вокруг черной дыры. Она также будет нагреваться из-за трения, вызванного интенсивной гравитацией и сиять, благодаря интенсивному излучению рентгеновских лучей и других высокоэнергетических частиц. Именно это сияние позволяет ученым видеть черные дыры.

В конце концов то, что когда-то было планетой, достигнет точки сингулярности. Здесь известные человечеству законы физики просто перестают действовать. В сингулярности материя будет сжата в бесконечно малую точку, а ее масса и энергия передадутся черной дыре.

Доказательство того, что Вселенная голограмма

С черными дырами существует и еще одна любопытная теория. Ученые вычислили, что когда черная дыра получает любую информацию, она реагирует уникальным квантовым гравитационным способом.

Речь идет о том, что (по крайней мере, именно так это выглядит для ученых), информация становится привязана больше к ее поверхности, чем к ее объему. То есть трехмерные данные (информация) каким-то образом оставляют след только в двух измерениях черной дыры и никак не влияют на третье. Из этого исследователи делают рискованное предположение, что черные дыры – это голограммы.

Иначе они не могут объяснить, как может быть, что горизонты событий черных дыр – единственные места во Вселенной, где встречаются квантовая механика и гравитация, почему-то работают контринтуитивно, когда их поверхности реагируют на информацию больше, чем их объемы.

Исследователи полагают, что, возможно, эта природа пытается дать нам намек о том, что квантовая теория гравитации должна быть голографической по своей природе. А соответственно, пространство, время, материя и энергия, как и все мы – просто голограмма.

По материалам Orbit Inside и Universe Today

Ранее OBOZ.UA также рассказывал о том, что черные дыры могут действовать как машины времени, или даже быть суперкомпьютерами для развитых инопланетных цивилизаций.

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