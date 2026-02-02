'Не согласен со счетом': знаменитый украинский боксер победил россиянина в США

Известный украинский боксер среднего веса Сергей Богачук (27-3, 24 КО) в зрелищном бою победил россиянина Раджаба Бутаева (16-2, 12 КО). Поединок состоялся в американском Лас-Вегасе в рамках шоу компании Zuffa Boxing, сооснователем которой является глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Наш соотечественник вернулся в ринг после поражения Брендона Адамса (26-4, 16 КО) в сентябре минувшего года. С первых раундов боя, который имел рейтинговый статус, 30-летний уроженец Винницы старался навязать представителю страны-агрессора размены на ближней дистанции.

Бутаев в первой половине 10-раундов противостояния выглядел предпочтительнее, не подпуская к себе украинца. Однако затем Богачук выключил правый джеб, которым буквально затерроризировал российского боксера, склонив чащу весов в свою пользу.

В итоге Сергей одержал победу раздельным решением судей – 96:94, 94:96, 96:94. "Это для украинцев. Мои соотечественники получили немного позитивных эмоций. В Украине сейчас очень сложная ситуация – холодно, нет света, продолжается война. И я хотел сделать людей немного счастливыми. Это экстрамотивация. И я не согласен со счетом и с записками судей. Я выиграл почти все раунды", – сказал Богачук после поединка.

