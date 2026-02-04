Знаменитую российскую поклонницу Путина допустили к Олимпиаде-2026

Международная федерация гимнастики допустила к международным соревнованиям российскую гимнастку Лалу Крамаренко, присвоив ей нейтральный статус. Это решение открывает ей путь к участию в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2026.

FIG официально сообщила о предоставлении Крамаренко нейтрального статуса, хотя в апреле прошлого года федерация уже отказывала спортсменке в допуске. Тогда указывалось, что гимнастка нарушила сразу несколько условий нейтралитета, включая участие в мероприятиях с политическим подтекстом.

В июне 2025 года Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта внесло Крамаренко в список спортсменов, которые, по оценке ведомств, принимают активное участие в информационно-психологических операциях против Украины. Также отмечалось, что гимнастка регулярно появляется на прокремлевских концертах и публичных акциях.

В 2023 году Крамаренко участвовала в гала-концерте турнира "Небесная грация", который проходит под эгидой находящейся под санкциями Алины Кабаевой.

В октябре 2024 года она снялась в пропагандистском видео движения "Здоровое отечество", приуроченном ко дню рождения главаря Кремля Владимира Путина.

Кроме того, спортсменка является амбассадором компании Zasport, официального поставщика экипировки для олимпийской команды России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что FIG отказала Крамаренко в нейтральном статусе именно из-за несоблюдения требований допуска. Отдельно отмечалось и состояние здоровья гимнастки: в январе 2025 года во время операции ей по ошибке удалили здоровый мениск, после чего месяц реабилитации в Израиле не позволил исправить последствия врачебной ошибки.

Лала Крамаренко считается одной из самых титулованных российских гимнасток. В ее активе три титула чемпионки мира среди юниоров, победа на чемпионате Европы-2021 в командном зачете и многочисленные награды на юниорских Гран-при и чемпионатах России.

