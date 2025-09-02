'Устраивали 'темную'. Звездная чемпионка Европы рассказала, что происходило в сборной России по художественной гимнастике

Знаменитая российская художественная гимнастка Лала Крамаренко рассказала о непростых отношениях внутри сборной России. По словам спортсменки, когда ей было 15–16 лет, старшие гимнастки устраивали ей "темную", игнорировали и создавали сложные ситуации во время карантина.

Видео дня

"Я была маленькой, юной, у меня все еще было впереди. Остальные чувствовали конкуренцию. Были моменты, когда девочки постарше вообще переставали со мной разговаривать, устраивали темную, так можно сказать", — призналась 20-летняя москвичка в интервью "Гранада ТВ".

По словам Лалы, тренер Ирина Александровна Винер пыталась разрешить конфликты, объясняя спортсменкам, что постоянное пребывание в одном коллективе создает напряжение, но устраивать заговоры недопустимо. "Понятно, что вы все закрыты, все в одном помещении, вам сложно находить общий язык, но не надо устраивать эти темные заговоры. Не хотите общаться — не общайтесь", — приводит слова Винер Крамаренко.

Чемпионка отметила, что такие ситуации обычны для женских коллективов, особенно в условиях высокой конкуренции и давления на молодых спортсменок.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года Международная федерации гимнастики (FIG) отказала чемпионке России Лале Крамаренко в получении так называемого нейтрального статуса. Звезда национальной сборной страны-агрессора нарушила сразу несколько условий допуска к соревнованиям.

Напомним, что в январе 2025-го Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск во время операции на ноге. После операции Крамаренко провела месяц в Израиле, проходя восстановительные процедуры, однако исправить ошибку уже невозможно.

Для справки: Лала Крамаренко – одна из самых титулованных российских гимнасток. Она является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы в командном зачёте 2021 года и многократной победительницей юниорских Гран-при.

В 2019 году 20-летняя москвичка завоевала три золота на первом в истории чемпионате мира среди юниоров, подтвердив своё мастерство в индивидуальных упражнениях и командных соревнованиях. На взрослом уровне Лала продолжила показывать высокие результаты, завоевав медали на международных турнирах и чемпионатах России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!