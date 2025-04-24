Нарушила три запрета: звезду российской гимнастики не пустили на международные соревнования

Международная федерации гимнастики (FIG) отказала чемпионке России Лале Крамаренко в получении так называемого нейтрального статуса. Звезда национальной сборной страны-агрессора нарушила сразу несколько условий допуска к соревнованиям.

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Об этом информирует пропагандистское информационное агентство РИА "Новости" со ссылкой на Федерацию гимнастики России (ФГР). По его данным, Крамаренко якобы поплатилась за участие в гала-концерте к 23 февраля, которое в РФ празднуют как День защитника отечества и сопровождают массовой демонстрацией символов военной агрессии.

Кроме того, спортивный клуб ГБУ ДО "МГФСО", цвета которого защищает 20-летняя москвичка, открыто поддержал войну в Украине в социальных сетях. Также гимнастке поставили в вину совместное фото с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике и ярой Z-патриоткой Ириной Винер.

Таким образом, чемпионка Европы-2021 не сможет выступать на международных соревнованиях. Крамаренко не согласилась с вердиктом FIG и подала иск на организацию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева закатила истерику из-за условий допуска россиян к международным турнирам.

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