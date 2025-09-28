УкраїнськаУКР
Знаменитая украинская дзюдоистка, сменившая гражданство, отказалась от украинского языка. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко, сменившая гражданство и выбравшая Объединённые Арабские Эмираты, провела первый турнир за новую сборную и сразу же завоевала медаль. В своём Instagram спортсменка призналась, что восторженно восприняла дебют.

"Какое потрясающее возвращение в игру — первая медаль за мою новую команду. Я благодарна вам всем за поддержку".", — написала Литвиненко на английском языке, при этом отказавшись делать украинский перевод для своих бывших соотечественников.

21-летняя уроженка Покрова (Днепропетровская область) раньше считалась одной из самых перспективных дзюдоисток Украины.

Она стала чемпионкой Европы среди кадетов и юниоров, выигрывала "золото" юниорского чемпионата Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

В 2022 году Литвиненко принесла Украине первую "бронзу" чемпионата мира, победив действующую олимпийскую чемпионку Сори Хамаду.

По данным СМИ, решение спортсменки связано с тем, что Украина продолжает бойкот международных соревнований после допуска россиян и белорусов к турнирам под официальной символикой. Из-за этого ведущие дзюдоисты страны лишены права выступать на мировой арене, что и подтолкнуло Литвиненко к смене спортивного гражданства.

