Беларусь вернули на международные турниры под государственным флагом с гербом и гимном страны. Названа федерация, которая это сделала первой

Международная федерация дзюдо (IJF) первой из спортивных организаций допустила белорусских спортсменов к международным соревнованиям с флагом, гербом и гимном, сообщил Национальный олимпийский комитет Беларуси. При этом IJF официально не анонсировала отмену санкций.

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НОК Беларуси утверждает, что с 1 июня 2025 года их дзюдоисты уже смогут выступать на всех турнирах IJF под национальной символикой. Якобы президент IJF Мариус Визер заявил, что организация "с нетерпением ждет возвращения белорусских спортсменов на татами под флагом своей страны", подчеркнув при этом уважение к "ценностям и традициям дзюдо".

Формально , но решение о допуске уже вступает в силу. Таким образом, Беларусь может впервые за три года выйти на мировую арену без ограничений – в том числе и на чемпионате мира, который пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште.

Санкции против Беларуси в дзюдо действовали с марта 2022 года. Сначала IJF допустила спортсменов из России и Беларуси, но вскоре после начала полномасштабной войны в Украине отстранила их.

Позднее, летом 2022 года, им разрешили участие в нейтральном статусе, что вызвало бойкот со стороны Украины. Осенью того же года IJF снова полностью отстранила россиян и белорусов, а с 2023-го допустила их под нейтральным флагом. Теперь же Беларусь впервые возвращается на международные татами с полной государственной атрибутикой.

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