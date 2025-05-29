УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украина отказалась выступать на чемпионате мира по дзюдо. Федерация назвала причину

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,9 т.
Украина отказалась выступать на чемпионате мира по дзюдо. Федерация назвала причину

Сборная Украины по дзюдо не примет участия на чемпионате мира, который с 13 по 19 июня состоится в венгерской столице Будапеште. Национальная федерация нашей страны отказалась отправлять официальную делегацию после того, как стало известно, что на турнире с национальной символикой выступит команда Беларуси.

Видео дня

Об этом говорится на сайте Федерации дзюдо Украины (ФДУ). Отмечается, что Международная федерация дзюдо (IJF) на запрос цинично ответила о том, что "IJF привержена обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания – строительства мостов, а не стен".

Украина отказалась выступать на чемпионате мира по дзюдо. Федерация назвала причину

ФДУ выразила решительный протест в связи с решением IJF. Украина подчеркнула, что допуск представителей стран-агрессорок к международным турнирам еще и со своей национальной символикой является плевком в жертв войны России, которой содействует Беларусь, против нашей страны.

Украина отказалась выступать на чемпионате мира по дзюдо. Федерация назвала причину
Украина отказалась выступать на чемпионате мира по дзюдо. Федерация назвала причину

"Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение Международной федерации дзюдо и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении. Мы убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами – это не только политическая слепота, но и пренебрежение к жертвам войны и международному праву. Федерация дзюдо Украины и в дальнейшем будет последовательно отстаивать позицию, которая основывается на моральных ценностях, свободе и достоинстве украинского народа", – резюмировали в ФДУ.

Украина отказалась выступать на чемпионате мира по дзюдо. Федерация назвала причину

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по художественной гимнастике снялась с личных соревнований на юниорском чемпионате мира, который пройдёт с 18 по 22 июня в Софии (Болгария).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!