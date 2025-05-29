Украина отказалась выступать на чемпионате мира по дзюдо. Федерация назвала причину

Сборная Украины по дзюдо не примет участия на чемпионате мира, который с 13 по 19 июня состоится в венгерской столице Будапеште. Национальная федерация нашей страны отказалась отправлять официальную делегацию после того, как стало известно, что на турнире с национальной символикой выступит команда Беларуси.

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Об этом говорится на сайте Федерации дзюдо Украины (ФДУ). Отмечается, что Международная федерация дзюдо (IJF) на запрос цинично ответила о том, что "IJF привержена обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания – строительства мостов, а не стен".

ФДУ выразила решительный протест в связи с решением IJF. Украина подчеркнула, что допуск представителей стран-агрессорок к международным турнирам еще и со своей национальной символикой является плевком в жертв войны России, которой содействует Беларусь, против нашей страны.

"Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение Международной федерации дзюдо и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении. Мы убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами – это не только политическая слепота, но и пренебрежение к жертвам войны и международному праву. Федерация дзюдо Украины и в дальнейшем будет последовательно отстаивать позицию, которая основывается на моральных ценностях, свободе и достоинстве украинского народа", – резюмировали в ФДУ.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по художественной гимнастике снялась с личных соревнований на юниорском чемпионате мира, который пройдёт с 18 по 22 июня в Софии (Болгария).

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