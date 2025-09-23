Официально. Украинская чемпионка Европы не будет выступать за Украину и меняет гражданство

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко официально подтвердила переход под флаг Объединённых Арабских Эмиратов. Ранее в СМИ появлялись лишь слухи о её возможной смене спортивного гражданства, но теперь сама спортсменка заявила: "Да, это правда", — в комментарии изданию Tribuna.com.

21-летняя уроженка Покрова (Днепропетровская область) является одной из самых титулованных представительниц молодого поколения украинского дзюдо.

В её активе "бронза" чемпионата мира-2022, победы на чемпионатах Европы среди кадетов и юниоров, а также золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля. В 2021 году она стала чемпионкой Европы среди кадетов в весе до 70 кг, а с 2022-го выступала в категории до 78 кг, где добилась главных успехов в своей карьере.

По данным СМИ, решению Литвиненко могла поспособствовать ситуация вокруг украинской сборной по дзюдо. Напомним, в 2023 году Министерство молодежи и спорта Украины запретило участие в соревнованиях, где допускаются россияне и белорусы. Из-за этого Федерация дзюдо Украины продолжает бойкотировать крупнейшие турниры, а ведущие спортсмены оказались отрезаны от международной арены.

Литвиненко стала не единственной украинкой, решившей сменить спортивное гражданство. Ранее аналогичный шаг сделали дзюдоисты Илария и Игор Цурканы, а также Алексей Болдырев.

