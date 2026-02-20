Разошлась с Зеленским и работает в России: что произошло с украинской медалисткой Олимпиады-2006 по фигурному катанию

20 лет назад в Италии танцевальный тандем Елена Грушина и Руслан Гончаров были последними украинскими фигуристами, которые поднимались на олимпийский пьедестал. Но столь желанная награда стала для супругов началом конца. Вскоре после Турина-2006 пара прекратила существование и на льду, и в жизни. Елена приняла участие в российском шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон" и осталась в Москве, чтобы строить отношения с журналистом Михаилом Зеленским. Однако эта истории любви не имела хеппи-энда.

Итак, как складывалась жизнь и карьера Грушиной, которая стала мамой двоих детей, и чем сейчас занимается титулованная фигуристка из Одессы, читайте в нашем материале.

Елена родилась 8 января 1975 года в Одессе, где и начала заниматься фигурным катанием. В пару с Русланом Гончаровым девушка стала, когда ей было 14 лет, а партнеру 16, после чего они практически не расставались вплоть до 2007-го.

На юниорском чемпионате мира в конце 1991 года они стали четвертыми, заявив о своих амбициях и возможностях, и постепенно продвигались вперед, работая с известными российскими специалистами. Среди них – Татьяна Тарасова, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов.

Последним наставником украинской пары стал Николай Морозов, который, наконец, привел одесских танцоров к титулам вице-чемпионов Европы в 2005 году и 2006-м. Выше их были только россияне Роман Костомаров и будущая жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка, которым судьи прощали все и, каким бы ни было выступление, ставили их на первое место.

За пьедесталом на первенстве континента пришли бронзовые медали чемпионата мира-2005, а пиком карьеры Грушиной и Гончарова оказалось третье место на Олимпиаде-2006 в Турине. От серебряных призеров, американцев Танит Белбин и Бенджамина Агосто, украинцы отстали какую-то крошку – на 0,21 балла, хотя многие специалисты были на стороне Елены и Руслана.

В Украине фигуристы были названы лучшими спортсменами года, а Елена еще и получила орден княгини Ольги III степени. На волне успеха Грушина и Гончаров, которые сыграли свадьбу еще в 1995-м, решили оставить любительский спорт и перейти на профессиональный уровень. Тем более что фигуристы уже не один год жили и тренировались в штате Коннектикут в США, где их приглашали в рейтинговые шоу.

Также Елена пробовала силы в тренерской работе в группе своего наставника Николая Морозова она сотрудничала с молодой украинской танцевальной парой – Анна Задорожнюк и Сергей Вербилло, которые впоследствии трижды попадали в топ-10 на чемпионатах Европы и выступали на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

В 2007-м Грушина и Гончаров участвовали в туре Евгения Плющенко, который назывался "Золотой лед Страдивари", а затем в том же году украинцев пригласили в популярное в РФ телешоу "Танцы на льду. Бархатный сезон". Брак спортсменов на тот момент, по словам Елены, уже развалился. Они еще не оформили официальный развод, но разъехались и жили отдельно.

И тут на горизонте возник российский телеведущий "Вести-Москва" и "Россия-24" Михаил Зеленский, который стал партнером Грушиной в "Танцах на льду". По признанию звезды ТВ, в первую встречу Елена поразила его немосковским загаром. А спортсменка на тот момент жила в США и приехала знакомиться с Михаилом буквально с самолета.

На первую тренировку Зеленский принес Елене старую авоську с грушами, чтобы обыграть ее фамилию и немного развеселить. Однако Грушина оказалась довольно строгим партнером. Сначала ее раздражало, что ведущий каждые пять минут бегал курить, однако в то же время он полностью выкладывался на льду.

Из-за большой загруженности Михаила на телевидении приходилось тренироваться по ночам, но он не жаловался и, по словам фигуристки, еще и пытался поддержать Елену, которая после 10 лет жизни в США чувствовала себя в Москве не очень комфортно и вела себя настороженно.

Уже с первого своего выступления тандем с участием украинки начал пробиваться на лидерские позиции. Очень помогало, что в свое время телеведущий занимался фигурным катанием и даже получил звание кандидата в мастера спорта. Интересно, что в этом же шоу участвовал и Гончаров в паре с Амалией Мордвиновой, но супруги практически не общались.

Как объясняла Грушина, в свое время ее и Руслана крепко связал спорт, у них были общие цели, а потом они решили приобрести в США собственный дом. Однако после Олимпиады-2006 и различных турне в их отношениях начали появляться трещины: "Разногласия, непонимание, мелкие ссоры. Все это накапливалось и в результате привело к полному разладу. Мы поняли, что нас уже ничего вместе не держит".

Зеленский также утверждал, что его брак с одноклассницей Ольгой Дробиной исчерпал себя еще до знакомства с Еленой, они стали по-разному смотреть на жизнь и решили разводиться. Хотя в это верили не все. Тем временем на проекте Грушина с партнером дошли до финала, где заняли второе место. А параллельно у них зарождались и романтические чувства друг к другу.

"Отношения завязались не сразу – у меня не было цели покорить девушку. Во время шоу я постоянно фонтанировал идеями, например мечтал сделать на льду сальто назад. Лена и тренер были категорически против. Но Лена оказалась более рисковым человеком. С непрофессиональным партнером соглашалась выполнять элементы, трюки, которые никогда не делала даже в профессиональном спорте! Я видел, что она доверяет мне абсолютно. И в какой-то момент очень захотелось оправдать это доверие", – рассказывал Михаил.

Зеленский пытался показать фигуристке Москву с самых выгодных сторон, чтобы она не рвалась за океан. Он водил Елену в рестораны, приглашал на спектакли, постоянно делал ей подарки, дарил цветы. Даже возил сумку с коньками и одеждой до дома, где остановилась Грушина.

По словам Елены, Зеленский переживал, пообедала ли она, звонил ей по ночам в США. Как-то к Грушиной приехала мама, и они заблудились в Москве. Она позвонила Михаилу, мол, вышли не на той станции метро, и телеведущий сразу примчался за ними с двумя огромными букетами роз.

Такая забота Зеленского покорила Елену, которая после 10 лет жизни в США приняла решение оставить за океаном новый дом и перспективную работу и перебраться в Москву.

"Рядом с Мишей я чувствовала себя очень комфортно, спокойно. И однажды четко поняла: с этим мужчиной я готова пойти в новую жизнь с легкой душой. Конечно, если бы можно было увезти Мишу в Штаты, я бы чувствовала себя намного увереннее в завтрашнем дне. Понимаете, я влюблена в Америку. И до встречи с Михаилом у меня и в мыслях не было что-то менять", – говорила Елена.

Грушина рискнула перебраться в Россию и в 2008 году родила телеведущему дочь Софию, а спустя четыре года – Полину. Осознав прошлые ошибки, во втором браке Зеленский старался быть примерным мужем. Он оба раза присутствовал во время родов, помогал жене по хозяйству, обустраивал загородный дом, делал по выходным фирменную "папину яичницу", которую так любили дочери, а на обед радовал солянкой домочадцев.

"Миша очень заботливый. И выражается это не только в подарках и цветах, но и в отношении. Со съемок уезжает – сто раз позвонит, чтобы узнать, не надо ли чего-то купить домой. Если есть время, всегда поможет убраться, ужин приготовить. Например, Миша очень любит жареную картошку и безо всяких возражений сам чистит ее. Муж – человек вдумчивый, рассудительный, умеет решать конфликтные ситуации путем диалога. Он, безусловно, хозяин в семье, но все вопросы мы обсуждаем вместе", – хвалила телеведущего Грушина.

Украинка нашла себе работу тренера, и со стороны семья казалась идеальной. Однако и фигуристка оказалась для телеведущего недостаточно хорошей. В 2017 году стало известно, что брак давно развалился, просто Елена и Михаил это хорошо скрывали. Фигуристка не комментировала развод, поэтому трудно сказать, стала ли его причиной психолог и блогер Мила Рубинчик, которая имела с Зеленским совместный проект.

Как бы там ни было, но в 2018 году телеведущий женился на Рубинчик, которая младше его на семь лет. Дочери тем временем остались с Еленой, а отец начал штурмовать суды, чтобы добиться участия в воспитании девочек и решить имущественный спор, в том числе из-за квартиры в Москве. Последнее заседание состоялось буквально за три недели до его смерти, однако окончательного решения не было.

Зеленский, который дослужился до заместителя руководителя телеканала "Россия-Культура", умер в 2022 году во время отдыха с третьей женой в Доминикане. У 46-летнего Михаила случился инфаркт, и местные врачи оказались бессильными.

После смерти Зеленского Грушина избавилась от всех судебных тяжб и смогла сосредоточиться уже на новом браке. В сентябре 2020 года Елена в третий раз вышла замуж – за выпускника Московского государственного индустриального университета Илью Рачкова, который не является публичной личностью, а его работа связана с финансами.

Судя по соцсетям Елены, она счастлива в новом браке, а муж принимает активное участие в жизни дочерей. Старшая София серьезно занимается синхронным плаванием и танцами, участвует в соревнованиях, а Полина выбрала художественную гимнастику. Грушина, в свою очередь, работает тренером-хореографом и является непубличной личностью.

Неизвестно, сменила ли фигуристка гражданство. Официально об этом нигде не сообщалось. Но она никак не комментировала начало полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

