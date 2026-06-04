Украина драматично обыграла Францию в ключевом матче женского ЧМ по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира, который в эти дни проходит в польской столице Варшаве. Подопечные тренера Виталия Черния в упорной борьбе победили представительниц Франции – 11:10

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"Сине-желты", цвета которых на турнире защищают Кристина Филевич, Анжелика Ляшко, Мириам Уро-Ниле и Катерина Коваль, удачно начали встречу, ведя в счете в одно-два очка. Однако к середине поединка украинки столкнулись с проблемой перебора фолов.

При этом обе команды демонстрировали хорошу защиту, из-за чего часто атаки даже не доходили до бросков. За три с половиной минуты до финальной сирены наши девушки выигрывали 7:6, а за 90 секунд – 11:9. Ключевым стал эпизод за 10,1 сек. до конца, когда француженки нарушили правила в седьмой раз, что поставило крест на их шанс совершить камбэк.

Таким образом, подопечные Черния добыли вторую победу в трех поединках. Теперь решающий для себя матч украинские баскетболистки проведут 4 июня в 15:20. Их соперницами станут литовки. Победа гарантирует "сине-желтым" место в плей-офф.

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