Украинки вышли в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла заключительный матч группового турнира чемпионата мира, который в эти дни проходит в польской столице Варшаве. Подопечные тренера Виталия Черния в упорной борьбе победили представительниц Литвы – 16:14, гарантировав себе место в играх на вылет.

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"Сине-желты", цвета которых на первенстве защищают Кристина Филевич, Анжелика Ляшко, Мириам Уро-Ниле и Катерина Коваль, удачно начали встречу. Наши девушки активно прессинговали соперниц, вынуждая их часто ошибаться и нарушать правила. Уже к четвертой минуте команда Литвы насобирала в свой пассив пять фолов.

Украинки же действовали очень дисциплинировано. За 4,5 минуты до финальной сирены подопечные Черния проигрывали 8:9, но команды продолжали идти без отрывов.

Развязка игры выдалась невероятной. На последней минуте Уро-Ниле реализовала два штрафных, обеспечив украинцам двухочковое преимущество. Штурм литовок ник чему не привел и зафиксировал третью победу наших девушек на турнире.

"Сине-желтые" точно сыграют минимум в стыковых матчах. Итоговое положение в турнирной таблице станет известно после двух заключительных поединков конкуренток.

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