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Женская сборная Украины проиграла в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Женская сборная Украины проиграла в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3
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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 проиграла четвертьфинальный матч чемпионата мира, который проходит в Варшаве. Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Анжелика Ляшко и Катерина Коваль уступили команде Австралии – 10:21.

Поединок начался в упорной борьбе, где обе команды демонстрировали самоотверженную борьбу. Австралийки на результативные два броска из под кольца украинок, ответили двумя точными "двушками" и вышли вперед. Снова дальний Австралии, на который Филевич уже не смогла ответить без промаха.

Женская сборная Украины проиграла в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3

Украина подолгу разыгрывала мяч, стараясь завершить атаку максимально эффективно, однако черезмерное волнение часто мешало нашим девушкам это сделать. К третьей минуте представительницы зеленого континента вели уже 7:4. Еще один дальний – и уже 9:4. Защита нашей сборной явно не успевала за оппонентками.

Женская сборная Украины проиграла в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3

Украинская сборная начала допускать ошибки при передачах, фолить и проигрывать подбор. В свою очередь австралийские баскетболистки потихоньку наращивали отрыв. За 5 минут до сирены счет был 13:7. Австралия словила кураж и легко довела встречу до победы.

Женская сборная Украины проиграла в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3

На групповом этапе украинки выступали в группе D вместе со сборными Франции, Канады, Японии и Литвы и одержали три победы в четырех матчах. В стартовый игровой день украинки уступили Канаде (11:14), а затем в напряженной борьбе одолели Японию (19:18). Во второй игровой день победили Францию (11:10) и одержали победу над Литвой (16:14).

Благодаря этим результатам наша команда гарантировала себе первое место в группе D и прямой выход в четвертьфинал.

Австралия на групповом этапе одержала две победы – над Монголией (21:15) и Венгрией (21:18), но уступила США (18:21) и Испании (18:20). В плей-ин австралийки уверенно переиграли Китай – 21:11.

Женская сборная Украины проиграла в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3

Точная итоговая позиция среди выбывших в 1/4 финала команд определяется регламентом FIBA на основе показателей, набранных на протяжении всего турнира.

Полуфинальные матчи и матчи за медали будут сыграны уже 7 июня.

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