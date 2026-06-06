Женская сборная Украины проиграла в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 проиграла четвертьфинальный матч чемпионата мира, который проходит в Варшаве. Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Анжелика Ляшко и Катерина Коваль уступили команде Австралии – 10:21.

Видео дня

Поединок начался в упорной борьбе, где обе команды демонстрировали самоотверженную борьбу. Австралийки на результативные два броска из под кольца украинок, ответили двумя точными "двушками" и вышли вперед. Снова дальний Австралии, на который Филевич уже не смогла ответить без промаха.

Украина подолгу разыгрывала мяч, стараясь завершить атаку максимально эффективно, однако черезмерное волнение часто мешало нашим девушкам это сделать. К третьей минуте представительницы зеленого континента вели уже 7:4. Еще один дальний – и уже 9:4. Защита нашей сборной явно не успевала за оппонентками.

Украинская сборная начала допускать ошибки при передачах, фолить и проигрывать подбор. В свою очередь австралийские баскетболистки потихоньку наращивали отрыв. За 5 минут до сирены счет был 13:7. Австралия словила кураж и легко довела встречу до победы.

На групповом этапе украинки выступали в группе D вместе со сборными Франции, Канады, Японии и Литвы и одержали три победы в четырех матчах. В стартовый игровой день украинки уступили Канаде (11:14), а затем в напряженной борьбе одолели Японию (19:18). Во второй игровой день победили Францию (11:10) и одержали победу над Литвой (16:14).

Благодаря этим результатам наша команда гарантировала себе первое место в группе D и прямой выход в четвертьфинал.

Австралия на групповом этапе одержала две победы – над Монголией (21:15) и Венгрией (21:18), но уступила США (18:21) и Испании (18:20). В плей-ин австралийки уверенно переиграли Китай – 21:11.

Точная итоговая позиция среди выбывших в 1/4 финала команд определяется регламентом FIBA на основе показателей, набранных на протяжении всего турнира.

Полуфинальные матчи и матчи за медали будут сыграны уже 7 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!