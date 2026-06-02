Украина на последних секундах добыла победу на женском ЧМ по баскетболу 3х3. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 добыла победу во втором туре чемпионате мира, который в эти дни проходит в Польше. Подопечные тренера Валерия Черния на последних секундах обыграли команду Японии – 19:18.

"Сине-желтые", цвета которых на первенстве планеты защищают Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Анжелика Ляшко и Катерина Коваль, с первых минут захватили инициативу. Наши девушки без особых проблем разбивали защиту соперниц, однако японки не давали возможность уйти в отрыв.

Ключевым стал рывок 4:0 за пять минут до окончания основного времени, который начала Филевич. К сожалению разрыва не получилось - Япония несколькими точными бросками смогла сократить отставание, а затем Токахаши сравняла счет.

Последнее две минуты команды шли очко в очко (за 100 секунд до завершения счет был 16:16), но в концовке удачливее сыграла именно Украина. Решающий бросок за 11 секунд до сирены забросила Кристина Филевич.

Свои следующие матчи на мундиале Украина проведет 4 июня в 13:30 против Франции и в 15:20 против Литвы. Напомним, что на старте ЧМ украинки уступили Канаде.

После первого игрового дня все команды в группе D имеют по две победы и по одному поражению, и положение в таблице определяется количеством заброшенных очков.

Мировое первенство проходит с 1 по 7 июня в Польше на специально построенной арене на Центральной площади города перед Дворцом культуры и науки. В соревнованиях участвуют 40 сильнейших национальных сборных мира: 20 мужских и 20 женских команд.

По регламенту турнира в плей-офф выходят по три лучшие команды из каждой группы. Победители групп напрямую попадают в четвертьфинал, а сборные, занявшие вторые и третьи места, продолжают борьбу в раунде плей-ин за оставшиеся путевки в 1/4 финала. Команды, финишировавшие четвертыми и пятыми, завершают выступление по итогам группового этапа.

Групповая стадия чемпионата мира проводится в четырех группах по пять сборных. После завершения кругового турнира стартуют матчи на выбывание.

