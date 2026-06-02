Сборная Украины стартовала на женском ЧМ по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 неудачно стартовала на чемпионате мира, который в эти дни проходит в польской столице Варшаве. Подопечные тренера Валерия Черния в своем первом поединке на турнире уступили представительницам Канады – 11:14.

Видео дня

"Сине-желтые", цвета которых на первенстве планеты защищают Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Анжелика Ляшко и Катерина Коваль, на протяжении всей игры выступали в роли догоняющих. Обе команды часто мазали, поэтом баскетбол не получился результативным.

Лишь один раз украинки сумели сравнять счет – ровно в середине матча, когда на табло горели 6:6. Однако сборная Черния не смогла переломить сопротивление североамериканок и в итоге зевнули их рывок, что привело к итоговому положению.

Свой следующий матч украинские баскетболистки проведут 2 мая в 17:40 с японками. А 4 июня "сине-желтые" проведут заключительные встречи группового этапа с Францией (13:30) и Литвой (15:20).

Победитель группы напрямую выйдет в четвертьфинал, команды, которые займут второе и третье места, сыграют в стыковых матчах за выход в восьмерку лучших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!