Женился за 10 дней до смерти. Стало известно, что последнее в соцсетях написал разбившийся футболист Диогу Жота

Форвард сборной Португалии и "Ливерпуля" Диогу Жота в своем последнем посте в Instagram выложил видео с моментов со свадьбы с Руте Кардосу и подписал его словами: "День, который мы никогда не забудем". Через 19 часов 28-летний футболист погиб в результате автокатастрофы, которая произошла в ночь на 3 июля в Испании.

Видео дня

Авария случилась на 65-м километре автомагистрали A-52 неподалёку от города Сернадилья. По предварительной информации, причиной происшествия стал разрыв колеса, после чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

В момент аварии вместе с Жотой в автомобиле находился его брат Андре Силва. Машина, предположительно Lamborghini, полностью сгорела. Видео с места трагедии, снятое в первые минуты после ДТП, опубликовало издание 24 Horas — на кадрах видно, как автомобиль охвачен огнём.

Пожар оказался настолько сильным, что транспортное средство практически полностью выгорело.

Всего 10 дней назад, 22 июня, Жота женился на своей возлюбленной Руте. При этом у пары есть трое детей. 8 июня Диогу в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

В составе "Ливерпуля" португалец провел 182 матча и забил 65 голов, став победителем Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

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