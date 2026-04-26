Жена Усика поразила своим декольте на фешн-показе в Киеве. Фото

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина произвела фурор своим нарядом, в котором появилась на модном мероприятии в Киеве. Событие прошло в первом корпусе Национального технического университета Украины "КПИ имени Игоря Сикорского".

Видео дня

Екатерина Усик появилась на показе GASANOVA под названием "The Ball of the Light", который организовала дизайнер Эльвира Гасанова. Гостья выбрала облегающее вечернее платье с выразительным декольте и прозрачной накидкой, украшенной блестящими элементами.

На опубликованных снимках она позирует в интерьерах с мраморными стенами и скульптурами, дополняющими общий стиль съемки. Образ дополнили аккуратная прическа с собранными волосами и сдержанный макияж.

Под публикацией в Instagram пользователи устроили настоящий пожар. Подписчики и друзья супруги нашего боксера завалили 37-летнюю крымчанку многочисленными комментарии. Юзеры пишут о невозможной красоте Екатерины, особо отмечая ее глубину декольте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!