Зеленский пообещал Трампу пояс Усика во время переговоров по остановке войны – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему пояс чемпиона WBC, сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника и три источника, знакомых с содержанием беседы. Этот трофей подарил Зеленскому украинский супертяжеловес Александр Усик (23-0, 14 КО) после победы над Тайсоном Фьюри.
Для справки: Axios.com — это американский новостной веб-сайт, основанный в 2016 году бывшими журналистами Politico Джимом Вандехеем, Майком Алленом и Роем Шварцем. Axios.com является авторитетным американским СМИ, известным своим лаконичным стилем подачи новостей и акцентом на точность и достоверность информации
Как отмечают журналисты Axios, телефонные звонки Трампа Путину и Зеленскому в среду стали началом его дипломатических усилий по достижению соглашения о прекращении войны в Украине.
По словам трех источников, разговор Трампа и Зеленского был позитивным и длился около часа — дольше, чем предыдущий звонок Трампа Путину. В конце разговора Трамп передал Зеленскому свой личный номер и сказал, что тот может звонить ему напрямую.
Трамп заверил Зеленского, что понимает его беспокойство по поводу контактов с Путиным, но подчеркнул, что без них дипломатический процесс невозможен."Мне нужно говорить с Путиным, чтобы спасти Украину", – заявил Трамп, по данным источников.
Кроме того, Трамп спросил, остается ли Зеленский приверженным идее мирного соглашения, и добавил, что, по его мнению, Путин действительно хочет сделки.Зеленский ответил, что по-прежнему стремится к мирному соглашению, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать."Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому что боится вас, потому что вы сильный", – заявил Зеленский, согласно источникам.
Трамп согласился, что такое объяснение возможно, но добавил: "Скоро узнаем".
Конкретные шаги
Американский президент заверил украинского коллегу, что понимает: для Украины важны гарантии безопасности в рамках любого соглашения. Он также отметил, что одной из возможных мер мог бы стать европейский миротворческий контингент на линии фронта.
Трамп сообщил Зеленскому, что предстоящая встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет иметь ключевое значение для запуска дипломатического процесса. Он также уточнил, что в состав американской переговорной группы войдут директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный представитель Белого дома Стив Виткофф, и попросил Зеленского назначить своих переговорщиков.
Закулисные детали
Во время разговора Трамп не упомянул спецпредставителя США по вопросам России и Украины Кита Келлога. При этом Келлог также отправился в Мюнхен на переговоры, а затем планирует поездку в Киев, однако украинские чиновники сомневаются в его реальной роли в процессе.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в среду, что Келлог "остается важной частью этой команды и этого процесса".
Кроме того, во время беседы Зеленский сообщил Трампу о ночных российских ударах по Киеву и другим городам.
Трамп поинтересовался, находился ли министр финансов США Скотт Бессент в Киеве в момент обстрела, так как он был с визитом в Украине. Зеленский ответил, что Бессент прибыл в столицу уже после ударов.
Также американский президент пошутил, что если бы Бессент услышал авиаудары, он бы "сразу убежал обратно в США".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!