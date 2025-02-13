Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему пояс чемпиона WBC, сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника и три источника, знакомых с содержанием беседы. Этот трофей подарил Зеленскому украинский супертяжеловес Александр Усик (23-0, 14 КО) после победы над Тайсоном Фьюри.

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Для справки: Axios.com — это американский новостной веб-сайт, основанный в 2016 году бывшими журналистами Politico Джимом Вандехеем, Майком Алленом и Роем Шварцем. Axios.com является авторитетным американским СМИ, известным своим лаконичным стилем подачи новостей и акцентом на точность и достоверность информации

Как отмечают журналисты Axios, телефонные звонки Трампа Путину и Зеленскому в среду стали началом его дипломатических усилий по достижению соглашения о прекращении войны в Украине.

По словам трех источников, разговор Трампа и Зеленского был позитивным и длился около часа — дольше, чем предыдущий звонок Трампа Путину. В конце разговора Трамп передал Зеленскому свой личный номер и сказал, что тот может звонить ему напрямую.

Трамп заверил Зеленского, что понимает его беспокойство по поводу контактов с Путиным, но подчеркнул, что без них дипломатический процесс невозможен."Мне нужно говорить с Путиным, чтобы спасти Украину", – заявил Трамп, по данным источников.

Кроме того, Трамп спросил, остается ли Зеленский приверженным идее мирного соглашения, и добавил, что, по его мнению, Путин действительно хочет сделки.Зеленский ответил, что по-прежнему стремится к мирному соглашению, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать."Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому что боится вас, потому что вы сильный", – заявил Зеленский, согласно источникам.

Трамп согласился, что такое объяснение возможно, но добавил: "Скоро узнаем".

Конкретные шаги

Американский президент заверил украинского коллегу, что понимает: для Украины важны гарантии безопасности в рамках любого соглашения. Он также отметил, что одной из возможных мер мог бы стать европейский миротворческий контингент на линии фронта.

Трамп сообщил Зеленскому, что предстоящая встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет иметь ключевое значение для запуска дипломатического процесса. Он также уточнил, что в состав американской переговорной группы войдут директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный представитель Белого дома Стив Виткофф, и попросил Зеленского назначить своих переговорщиков.

Закулисные детали

Во время разговора Трамп не упомянул спецпредставителя США по вопросам России и Украины Кита Келлога. При этом Келлог также отправился в Мюнхен на переговоры, а затем планирует поездку в Киев, однако украинские чиновники сомневаются в его реальной роли в процессе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в среду, что Келлог "остается важной частью этой команды и этого процесса".

Кроме того, во время беседы Зеленский сообщил Трампу о ночных российских ударах по Киеву и другим городам.

Трамп поинтересовался, находился ли министр финансов США Скотт Бессент в Киеве в момент обстрела, так как он был с визитом в Украине. Зеленский ответил, что Бессент прибыл в столицу уже после ударов.

Также американский президент пошутил, что если бы Бессент услышал авиаудары, он бы "сразу убежал обратно в США".

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