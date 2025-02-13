Трамп дал Зеленскому свой личный номер для прямого контакта: Axios обнародовал детали разговора президентов

Телефонный разговор между президентом США Дональд Трамп и президентом Украины Владимиром Зеленским 13 февраля был позитивным и продолжался около часа, дольше, чем разговор главы Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным непосредственно перед этим. Трамп сказал Зеленскому, что понимает его опасения по поводу разговора с Путиным, но подчеркнул, что нет другого пути, чтобы дипломатические усилия относительно завершения войны были успешными.

Видео дня

Об этом изданию Axios сказали три высокопоставленных источника, знакомых с разговором президентов. По их данным Трамп дал Зеленскому свой личный номер телефона для прямой связи.

По данным собеседников журналистов, Зеленский сказал американскому президенту, что Путин только притворяется, что хочет вести переговоры о мирном соглашении. На самом деле, по словам главы украинского государства, он просто боится Трампа.

Трамп со своей стороны отметил, что у него сложилось впечатление, что Путин хочет заключить сделку.

"Послание Зеленского Трампу было: "У вас есть рычаг давления на Путина", – сказал один источник, проинформированный о звонке.

Хотя Трамп и министр обороны Пит Хегсет на этой неделе исключили членство Украины в НАТО или отправку американских войск для обеспечения безопасности Украины, Трамп выразил поддержку призыву к европейским миротворческим силам, говорят источники. Он также рассказал Зеленскому, кто войдет в переговорную группу США.

Также Трамп заявил, что понимает опасения украинского президента по поводу разговора с Путиным, но подчеркнул, что нет другого пути, если он хочет, чтобы его дипломатические усилия увенчались успехом.

"Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", – сказал Трамп Зеленскому.

Зеленский ответил, что также хочет заключить сделку, но думает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

"Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильны", – заявил он, согласно источникам.

Трамп отметил, что он может быть прав, но у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно. "Скоро мы узнаем", – добавил политик.

Кроме того, президент США, по словам источников журналистов, сказал украинскому коллеге, что понимает, что Украине понадобятся гарантии безопасности как часть любой будущей сделки, и что он думает, что европейские миротворческие силы вдоль фронта с Россией могут стать одним из решений.

"Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер и сказав, что может позвонить ему напрямую, сообщил один источник. Зеленский сказал Трампу в конце разговора, что передаст ему чемпионский пояс от украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский высказался о разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который состоялся перед его собственным общением с президентом США. По его словам, это не очень приятно, но для Украины важно сохранить поддержку Америки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!