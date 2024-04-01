'Заря' – 'Динамо': где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Киевское "Динамо" в четверг, 4 апреля, проведет очередной матч розыгрыша Премьер-лиги. Подопечные Александра Шовковского в номинально выездном матче шестого тура чемпионата страны, который был перенесен с 3 сентября минувшего года, сыграют с луганской "Зарей".

Встреча состоится на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. На игре смогут присутствовать до 1800 зрителей. Начало поединка – в 15:30.

Болельщики смогут бесплатно следить за противостоянием благодаря прямой трансляции на общенациональном телеканале 2+2. Кроме того, показ встречи будет организован на странице проекта FootballHub в видеохостинге YouTube.

Интересно, что команды встречались три недели назад. Тогда луганчане вышли на поединок фактически вторым составом из-за бойкота некоторых игроков и проиграли 0:2. Игра сопровождалась снегопадом, а голами в составе "Динамо" отметились форвард Владислав Ванат и защитник Денис Попов.

Киевляне накануне разбили в гостях полтавскую "Ворсклу", забив пять мячей. В свою очередь "Заря" обыграла "Металлист-1925" со счетом 2:1. В турнирной таблице соперников разделяют 19 очков.

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