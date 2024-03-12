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Сразу пять дебютантов в составе: матч "Динамо" ознаменовался массовым бойкотом футболистов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Сразу пять дебютантов в составе: матч 'Динамо' ознаменовался массовым бойкотом футболистов

Сразу 11 футболистов основной обоймы луганской "Зари" не выйдут на матч 21-го тура розыгрыша Премьер-лиги с киевским "Динамо". Часть из них приняла решение бойкотировать выездной поединок против "бело-синих" из-за задолженностей по зарплатам и премиальным.

Такой вывод можно сделать, исходя из стартового состава подопечных тренера Юрия Коваля. В частности, в заявке на игру отсутствуют вратарь Никита Турбаевский, защитники Богдан Бутко, Игорь Кирюханцев, Роман Вантух, полузащитники Арсений Батагов, Вячеслав Чурко, форварды Денис Антюх, Владислав Бугай.

Сразу пять дебютантов в составе: матч "Динамо" ознаменовался массовым бойкотом футболистов
Сразу пять дебютантов в составе: матч "Динамо" ознаменовался массовым бойкотом футболистов

Кроме того, по условиях арендного соглашения не сыграют защитник Антон Боль и хавбеки Александр Яцык и Викентий Волошин, контракты которых принадлежит "Динамо".

Коваль решил выпустить с первых минут сразу пятерых дебютантов. Также наставники "Зари" смогли собрать всего 17 человек в заявку. Для сравнения динамовцы подали список из 23 футболистов.

Сразу пять дебютантов в составе: матч "Динамо" ознаменовался массовым бойкотом футболистов
Сразу пять дебютантов в составе: матч "Динамо" ознаменовался массовым бойкотом футболистов

Отметим, что матч "Динамо" и "Зари" на клубном стадионе киевлян начнется 12 марта в 15:30. Столичный коллектив на сегодня идет на четвертом месте, уступая пять очков "Шахтеру" и имея поединок в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувших выходных "Динамо" в скандальном матче на последних минутах упустило победу в Ривне над "Вересом", пропустив с пенальти.

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