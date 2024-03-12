Сразу пять дебютантов в составе: матч 'Динамо' ознаменовался массовым бойкотом футболистов

Сразу 11 футболистов основной обоймы луганской "Зари" не выйдут на матч 21-го тура розыгрыша Премьер-лиги с киевским "Динамо". Часть из них приняла решение бойкотировать выездной поединок против "бело-синих" из-за задолженностей по зарплатам и премиальным.

Такой вывод можно сделать, исходя из стартового состава подопечных тренера Юрия Коваля. В частности, в заявке на игру отсутствуют вратарь Никита Турбаевский, защитники Богдан Бутко, Игорь Кирюханцев, Роман Вантух, полузащитники Арсений Батагов, Вячеслав Чурко, форварды Денис Антюх, Владислав Бугай.

Кроме того, по условиях арендного соглашения не сыграют защитник Антон Боль и хавбеки Александр Яцык и Викентий Волошин, контракты которых принадлежит "Динамо".

Коваль решил выпустить с первых минут сразу пятерых дебютантов. Также наставники "Зари" смогли собрать всего 17 человек в заявку. Для сравнения динамовцы подали список из 23 футболистов.

Отметим, что матч "Динамо" и "Зари" на клубном стадионе киевлян начнется 12 марта в 15:30. Столичный коллектив на сегодня идет на четвертом месте, уступая пять очков "Шахтеру" и имея поединок в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувших выходных "Динамо" в скандальном матче на последних минутах упустило победу в Ривне над "Вересом", пропустив с пенальти.

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