'Динамо' выиграло снежный матч УПЛ, который ознаменовался бойкотом футболистов. Видео

Киевское "Динамо" добыло тяжелую победу над луганской "Зарей" в матче 21-го тура розыгрыша Премьер-лиги. После потери очков в Ривне в игре с "Вересом" подопечные Александра Шовковского не могли себе позволить оступиться во второй раз подряд и сумели отстоять преимущество – 2:0.

Поединок прошел в тяжелых погодных условиях – в обед в столице Украины пошел снег, который сопровождался ветром, и ознаменовался массовым бойкотом игроков луганчан. Футболистам пришлось противостоять не только друг другу, но и тяжелому полю – они постоянно скользили на газоне, допуская нелепые ошибки.

"Динамо" с первых минут взяло мяч под контроль, но за первые полчаса сумели создать лишь один полумомент. Однако на 30-й минуте после заброса от Константина Вивчаренко лучший бомбардир первенства выскочил на ворота "Зари" и отправил мяч в сетку под рукой голкипера – 1:0.

После перерыва хозяева продолжали владеть инициативой. На 60-й минуте защитники "Зари" и страж ворот луганчан не разобрались в своей штрафной и привезли свободный удар с линии вратарской. Однако розыгрыш "Динамо" не стал опасным.

На 73-й минуте суперсейв удался Александру Сапутину, который потащил удар головой своего динамовского тезки Караваева. А за пяти минут до финального центрбеку киевлян Денису Попову после подачи со штрафного удалось подеразать мяч в дальний угол ворот "Зари".

Таким образом, "Динамо" добыло 12-ю победу в чемпионате и на расстояние двух очков приблизилось к "Шахтеру".

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что украинские футбольные болельщики больше не смогут бесплатно следить за матчами Премьер-лиги, что было возможным еще до 7 марта.

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