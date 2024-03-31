'Динамо' со счетом 5:1 выиграло 4-часовой матч, трижды прерывавшийся из-за воздушной тревоги. Видео

Киевское "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге разгромило в гостях "Ворсклу". Поединок на стадионе им. Бутовского в Полтаве завершился со счетом 1:5.

Игра, стартовавшая в 15:30, три раза прерывалась из-за воздушной тревоги и в итоге продлилась больше 4 часов "грязного" времени.

На 30-й минуте Владислав Ванат открыл счет, но доиграть тайм команды не успели. На 37-й минуте была объявлена угроза ракетного удара со стороны России и футболисты вместе со зрителями отправились в бомбоубежище.

Спустя 70 минут был объявлен отбой, но как только клубы начали собираться на поле, тревога была объявлена второй раз. Подобное случилось и третий раз через 20 минут. В итоге окончательный отбой наступил в 18:16

После этого "Динамо" забил подряд 4 гола, автором одного из которых стал Андрей Ярмоленко, не игравший до этого с октября прошлого года. Лишь на 83-й минуте хозяевам удалось забить гол престижа.

Эта победа позволила подопечным Александра Шовковского набрать 41 очко и выйти на 3-е место в турнирной таблице УПЛ.

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