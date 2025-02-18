Запрещенные удары: появилось видео того, что на самом деле произошло в бою Беринчика

Знаменитый украинский боксёр Денис Беринчик (19-1, 9 КО) столкнулся с явными нарушениями правил со стороны американца Кейшона Дэвиса (13-0, 9 КО) в бою 15 февраля. Наш соотечественник побывал в нокдауне в третьем раунде, однако его легитимность вызывает большие вопросы.

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Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram разместила компания Ready to Fight. На ролике видно, что Дэвис совершает сразу три спорных действия в отношении 36-летнего уроженца Краснодона Луганской области.

Сначала американец выставил свою ногу перед Беринчиком, чтобы тот не мог сделать шаг вперед, не зацепившись за оппонента. Затем Дэвис нанес удар в области спины, что запрещено правилами, а после того, как украинец оказался на канвасе, еще и зацепил соперника локтем по голове.

Все эти моменты не смутили рефери боя, который отсчитал Денису нокдаун. Уже в четвертой трехминутке украинский боксера снова опустился на колена и не успел подняться на счет "десять", проиграв бой и не сумев защитить чемпионский пояс.

После поединка бывший боксер Евгений Хитров назвал свою причину поражения Беринчика от Дэвиса. А жена Александра Усика Катерина поддержала Дениса.

Как сообщал OBOZ.UA, Денис Беринчик оказался в эпицентре скандала перед чемпионским боем с Кейшоном Дэвисом.

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