Непобедимый украинский боксер проиграл нокаутом чемпионский бой в США. Видео

Знаменитый украинский боксёр Денис Беринчик (19-1, 9 КО) потерпел первое поражение в карьере. 36-летний уроженец Краснодона (Луганская область) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater проиграл местному бойцу Кишону Дэвису (13-0, 9 КО) бой за титул чемпиона WBO в лёгком весе. Поединок завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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Беринчик с первых минут пытался навязать высокий темп, однако Дэвис был к этому готов и не поддался на его стиль. В бою было много клинчей, и зрелищность страдала, но американец постепенно находил свои моменты.

Уже в третьем раунде Дэвис отправил украинца в нокдаун точным ударом по корпусу, а в следующем раунде повторил успех. После второго попадания Беринчик не смог подняться.

Статистика ударов показала небольшое преимущество Дэвиса – 20 точных попаданий против 14 у Беринчика, при этом американец чаще пробивал джебами (5-2) и силовыми ударами (15-12).

Как сообщал OBOZ.UA, Беринчик завоевал свой пояс в мае прошлого года. В США олимпийский призер Лондона-2012 победил титулованного мексиканца Эмануэлем Наваррете (38-2-1, 31 КО). До этого Денис выиграл бой против Энтони Йигита (26-4-1, 10 КО) из Швеции.

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