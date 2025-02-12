Знаменитый украинский боксер попал в скандал перед чемпионским боем в США. Видео

Американский боксер Кейшон Дэвис (12-0, 8 КО) обвинил чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) в расизме. По словам Дэвиса, 36-летний украинец передал ему коробку с бананами и арбузом, что он воспринял как оскорбительный жест.

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"Я хочу сказать о том, что этот парень приехал в Америку, чтобы передать мне бананы и арбуз с запиской. Это непрофессионально, и я считаю, что это расизм. Теперь этот бой стал для меня более личным. Он принес коробку бананов и арбуз в мой номер. Я воспринял это как расистский жест. Я подготовил для него ответ", – заявил 25-летний американец

В ответ на скандальные слова Денис признался, что не говорит и не пишет по-английски, а кто-то просто раздувает шумиху ради популярности. Однако Дэвис был категоричен: "Да, ты это сделал. И за это я надеру тебе задницу в пятницу".

Дополнительное напряжение возникло во время битвы взглядов после пресс-конференции – Девис без остановки что-то говорил Беринчику, пока охрана не отвела его в сторону.

Как сообщал OBOZ.UA, бой Беринчик – Дэвис покажет украинский медиа-сервис MEGOGO. Зрители смогут увидеть не только главный поединок вечера, но и весь андеркард. Трансляция с арены Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится в ночь с 14 на 15 февраля.

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