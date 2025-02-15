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"Уже з перших хвилин було очевидно..." Появилось объяснение случившемуся в бою непобедимого украинского боксера в США

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,8 т.
'Уже з перших хвилин було очевидно...' Появилось объяснение случившемуся в бою непобедимого украинского боксера в США

Бывший чемпион мира среди любителей Евгений Хитров объяснил, почему Денис Беринчик проиграл титул WBO. По его мнению, украинец выбрал неправильную тактику – вместо того чтобы сближаться и прессинговать, он позволил оппоненту контролировать центр ринга и вести бой с комфортной дистанции.

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Хитров считает, что в подготовке Беринчика были ошибки – он, вероятно, не спарринговал с бойцами, работающими в стиле Дэвиса. Это сказалось в ринге: Денис не был готов к резким контратакам американца, часто пропускал удары в корпус

"Уже с первых минут было очевидно, что наш боксер ошибся с тактикой на бой. Поскольку он уступал Дэвису в росте, то должен был рвать дистанцию ​​и навязывать американцу ближний бой. А украинец почему-то позволил американцу занять центр ринга и оттуда прицельно выстреливать", – цитирует Хитрова sport.ua.

"Уже з перших хвилин було очевидно..." Появилось объяснение случившемуся в бою непобедимого украинского боксера в США

Кроме того, по мнению эксперта, Денис двигался неэффективно, отходил не в ту сторону и оказывался под прицельными ударами правой руки соперника. В итоге украинец не смог найти нужную стратегию и уже в четвёртом раунде бой для него завершился.

"Уже з перших хвилин було очевидно..." Появилось объяснение случившемуся в бою непобедимого украинского боксера в США

На вопрос, почему тренеры не внесли корректировки по ходу поединка, Хитров ответил, что исправить недочёты подготовки во время боя крайне сложно. Для этого требуется время, а Дэвис, к тому же, имел свои тактические заготовки, которые не позволили Беринчику адаптироваться.

"Уже з перших хвилин було очевидно..." Появилось объяснение случившемуся в бою непобедимого украинского боксера в США

Несмотря на поражение соотечественника, Евгений уверен, что этот нокаут не станет концом карьеры Беринчика. Хотя он потеряет позиции в рейтинге, останется в поле зрения промоутеров. Если контракт не предусматривает реванш, украинцу стоит провести промежуточный бой с менее опасным соперником, а затем вновь претендовать на титул. По мнению Хитрова, у Беринчика есть все шансы вернуться на высокий уровень.

"Уже з перших хвилин було очевидно..." Появилось объяснение случившемуся в бою непобедимого украинского боксера в США

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Беринчик (19-1, 9 КО) потерпел первое поражение в карьере. 36-летний уроженец Краснодона (Луганская область) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater проиграл местному бойцу Кишону Дэвису (13-0, 9 КО) бой за титул чемпиона WBO в лёгком весе. Поединок завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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