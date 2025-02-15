'Уже з перших хвилин було очевидно...' Появилось объяснение случившемуся в бою непобедимого украинского боксера в США

Бывший чемпион мира среди любителей Евгений Хитров объяснил, почему Денис Беринчик проиграл титул WBO. По его мнению, украинец выбрал неправильную тактику – вместо того чтобы сближаться и прессинговать, он позволил оппоненту контролировать центр ринга и вести бой с комфортной дистанции.

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Хитров считает, что в подготовке Беринчика были ошибки – он, вероятно, не спарринговал с бойцами, работающими в стиле Дэвиса. Это сказалось в ринге: Денис не был готов к резким контратакам американца, часто пропускал удары в корпус

"Уже с первых минут было очевидно, что наш боксер ошибся с тактикой на бой. Поскольку он уступал Дэвису в росте, то должен был рвать дистанцию ​​и навязывать американцу ближний бой. А украинец почему-то позволил американцу занять центр ринга и оттуда прицельно выстреливать", – цитирует Хитрова sport.ua.

Кроме того, по мнению эксперта, Денис двигался неэффективно, отходил не в ту сторону и оказывался под прицельными ударами правой руки соперника. В итоге украинец не смог найти нужную стратегию и уже в четвёртом раунде бой для него завершился.

На вопрос, почему тренеры не внесли корректировки по ходу поединка, Хитров ответил, что исправить недочёты подготовки во время боя крайне сложно. Для этого требуется время, а Дэвис, к тому же, имел свои тактические заготовки, которые не позволили Беринчику адаптироваться.

Несмотря на поражение соотечественника, Евгений уверен, что этот нокаут не станет концом карьеры Беринчика. Хотя он потеряет позиции в рейтинге, останется в поле зрения промоутеров. Если контракт не предусматривает реванш, украинцу стоит провести промежуточный бой с менее опасным соперником, а затем вновь претендовать на титул. По мнению Хитрова, у Беринчика есть все шансы вернуться на высокий уровень.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Беринчик (19-1, 9 КО) потерпел первое поражение в карьере. 36-летний уроженец Краснодона (Луганская область) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater проиграл местному бойцу Кишону Дэвису (13-0, 9 КО) бой за титул чемпиона WBO в лёгком весе. Поединок завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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